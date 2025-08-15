Newsy Filmy Gwiazdy "Strasznego filmu" wracają w szóstej części
Gwiazdy "Strasznego filmu" wracają w szóstej części

W październiku powinny rozpocząć się zdjęcia do szóstej części klasycznego cyklu parodii kina grozy "Straszny film". Fanów z pewnością ucieszy informacja, że w filmie wystąpią weteranki serii, Anna Faris i Regina Hall

Za realizację filmu odpowiadają bracia Keenen, Shawn i Marlon Wayansowie, którzy stworzyli dwa pierwsze "Straszne filmy". Przy szóstce piastują stanowiska producentów, a także napisali scenariusz do spółki z Rickiem Alvarezem. Reżyserem nowej odsłony będzie etatowy współpracownik Wayansów, Michael Tiddes ("Dom bardzo nawiedzony", "50 twarzy Blacka"). Kinową premierę zaplanowano na 12 czerwca 2026 roku. 


Nie możemy się doczekać, aby przywrócić nasze bohaterki, Brendę i Cindy, do życia i ponownie spotkać się z naszymi wspaniałymi przyjaciółmi - Keenenem, Shawnem i Marlonem - trzema mężczyznami, za których dosłownie dałybyśmy się zabić (w przypadku Brendy - ponownie) - przyznały w rozmowie z serwisem Deadline Faris i Hall.  

Pierwszy "Straszny film" trafił na ekrany w 2000 roku. Dzieło braci Wayans było rubaszną zgrywą z królujących wówczas na ekranach horrorów: "Krzyku", "Koszmaru minionego lata" oraz "Blair Witch Project". Kosztujący zaledwie 19 milionów dolarów film zarobił na całym świecie blisko 280 milionów dolarów. Powstanie kontynuacji było formalnością.  

Kolejne części debiutowały w kinach w 2001, 2003, 2006 i 2013 roku. W sumie wszystkie filmy przyniosły producentom blisko 900 milionów dolarów wpływów. Kino grozy nadal ma się świetnie, toteż twórcom szóstej części z pewnością nie zabraknie inspiracji do żartów.

Zwiastun filmu "Straszny film"






Scary Movie 6  (2026)

 Scary Movie 6

