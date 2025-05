Gwiazda "Poprzedniego życia" w thrillerze szpiegowskim

O czym opowiada film?

Skąd znamy Rapace i Yoo?

Getty Images © Marc Piasecki



Getty Images © Han Myung-Gu



"Stratagem" rozgrywa się na ekskluzywnym szczycie cyberbezpieczeństwa w szwajcarskich Alpach. Film opowiada o agentce CIA Stelli Turner ( Rapace ), która za zadanie ma uwieść i zrekrutować eksperta od technologii Daniela Sima ( Yoo ). Genialny naukowiec ma być kluczem do powstrzymania wycieku tajemnic obrony USA, jednak role szybko się odwracają. Daniel jest mistrzem manipulacji, a jego uwodzicielskie sztuczki przeradzają się w wojnę psychologiczną."To, co zaczyna się jako flirt dwóch osób w barze, staje się rekrutacją, rywalizacją, sytuacją zakładników, ratunkiem i w końcu zmieniającym świat romansem" – mówi Idov Teo Yoo to najlepsi aktorzy, jakich można sobie wyobrazić, aby tchnąć życie w te postacie" – dodaje reżyser. Noomi Rapace znana jest z takich filmów jak " Siedem sióstr ", " Prometeusz ", " Obcy: Przymierze " czy serii " Millenium ". Ostatnio mogliśmy ją oglądać w serialu " Nowa konstelacja ". Teo Yoo dał się poznać szerszej widowni swoją rolą w filmie " Poprzednie życie ". Współpracował już wcześniej z Michaelem Idovem w filmie " Lato ". Natomiast ostatnio mogliśmy go oglądać w serialu Netflixa " Zwerbowany ".