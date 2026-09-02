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"Street Fighter" to film campowy?! Zobaczcie nowy zwiastun

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&quot;Street Fighter&quot; to film campowy?! Zobaczcie nowy zwiastun
Wielkimi krokami zbliża się premiera filmu "Street Fighter". Chcecie wiedzieć, co Was tym razem czeka w kinie? Sprawdźcie nowy zwiastun.

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Choć obsada filmu jest w dużej mierze zachodnia, to sam film powstał w Japonii. Za kamerą stanął Amerykanin japońskiego pochodzenia Kitao Sakurai, który ewidentnie inspirował się nie tylko cyklem gier, od których film wziął swój tytuł, lecz również co bardziej szalonymi produkcjami z Japonii.


Akcja filmu osadzona została w 1993 roku. Głównymi bohaterami są Ryu i Ken Masters. Kiedyś bliscy przyjaciele, dziś podążający własnymi drogami. Ich ścieżki zetknął się ponownie, kiedy tajemnicza Chun-Li zrekrutuje ich do Światowego Turnieju Wojowników - brutalnym starciu pięści, przeznaczenia i furii. Jednak za tą krwawą batalią kryje się śmiercionośny spisek, który zmusza ich do zmierzenia się nie tylko ze sobą nawzajem, ale także z demonami własnej przeszłości. A jeśli tego nie zrobią, będzie to KONIEC GRY!

W obsadzie znaleźli się: Noah Centineo jako Ken Masters, Andrew Koji jako Ryu, Jason Momoa jako Blanka, Roman Reigns jako Akuma, Callina Liang jako Chun-Li, Curtis "50 Cent" Jackson jako Balrog, Andrew Schulz jako Hibiki, David Dastmalchian jako M. Bison, Cody Rhodes jako Guile, Vidyut Jammwal jako Dhalsim, Eric André jako Don Sauvage, Orville Peck jako Vega, Olivier Richters jako Zangief, Mel Jarnson jako Cammy, Hirooki Goto jako E. Honda, Rayna Vallandingham jako Juli. 

Film trafi do kin w październiku.

Zwiastun filmu "Street Fighter"




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