"Street Fighter" to film campowy?! Zobaczcie nowy zwiastun

Wielkimi krokami zbliża się premiera filmu "Street Fighter". Chcecie wiedzieć, co Was tym razem czeka w kinie? Sprawdźcie nowy zwiastun.
Growy hit będzie hitem kinowym? "Street Fighter" na dużym ekranie
Choć obsada filmu jest w dużej mierze zachodnia, to sam film powstał w Japonii. Za kamerą stanął Amerykanin japońskiego pochodzenia Kitao Sakurai
, który ewidentnie inspirował się nie tylko cyklem gier, od których film wziął swój tytuł, lecz również co bardziej szalonymi produkcjami z Japonii.
Akcja filmu osadzona została w 1993 roku. Głównymi bohaterami są Ryu i Ken Masters. Kiedyś bliscy przyjaciele, dziś podążający własnymi drogami. Ich ścieżki zetknął się ponownie, kiedy tajemnicza Chun-Li zrekrutuje ich do Światowego Turnieju Wojowników - brutalnym starciu pięści, przeznaczenia i furii. Jednak za tą krwawą batalią kryje się śmiercionośny spisek, który zmusza ich do zmierzenia się nie tylko ze sobą nawzajem, ale także z demonami własnej przeszłości. A jeśli tego nie zrobią, będzie to KONIEC GRY!
W obsadzie znaleźli się: Noah Centineo
jako Ken Masters, Andrew Koji
jako Ryu, Jason Momoa
jako Blanka, Roman Reigns
jako Akuma, Callina Liang
jako Chun-Li, Curtis "50 Cent" Jackson
jako Balrog, Andrew Schulz
jako Hibiki, David Dastmalchian
jako M. Bison, Cody Rhodes
jako Guile, Vidyut Jammwal
jako Dhalsim, Eric André
jako Don Sauvage, Orville Peck
jako Vega, Olivier Richters
jako Zangief, Mel Jarnson
jako Cammy, Hirooki Goto
jako E. Honda, Rayna Vallandingham
jako Juli.
Film trafi do kin w październiku.
Zwiastun filmu "Street Fighter"