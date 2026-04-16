"Street Fighter" wygląda jak eksplozja lat 90. Oto zwiastun!

Gotowi do walki? W sieci zadebiutował właśnie pierwszy zwiastun widowiska "Street Fighter". Spoiler: film nie wygląda zupełnie jak "Uliczny wojownik" z Jean-Claude'em Van Damme'em z lat 90. A jednak duch lat 90. jest silny w zwiastunie – począwszy od piosenki "That's Up" grupy 4 Non Blondes, która gra w zapowiedzi. Zobaczcie!
Co wiemy o nowym "Street Fighter"?
Akcja nowego "Street Fightera"
rozgrywać się będzie w 1993 roku. Ryu (Andrew Koji
) i Ken Masters (Noah Centineo
) zostają zwerbowani przez tajemniczą Chun-Li (Callina Liang
) do udziału w World Warrior Tournament: brutalnych zmaganiach na pięści. Jednak turniej jest tylko fasadą dla niebezpiecznej intrygi, która zmusi Ryu i Kena do stawienia czoła sobie nawzajem i swoim demonom. Jeśli odmówią – GAME OVER.
W obsadzie Noah Centineo
, Andrew Koji
, Callina Liang
, David Dastmalchian
, Jason Momoa
i 50 Cent
.
Reżyseruje Kitao Sakurai
. Polska premiera 16 października.
"Street Fighter" – zwiastun