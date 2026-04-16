"Street Fighter" wygląda jak eksplozja lat 90. Oto zwiastun!
źródło: Materiały prasowe
Gotowi do walki? W sieci zadebiutował właśnie pierwszy zwiastun widowiska "Street Fighter". Spoiler: film nie wygląda zupełnie jak "Uliczny wojownik" z Jean-Claude'em Van Damme'em z lat 90. A jednak duch lat 90. jest silny w zwiastunie – począwszy od piosenki "That's Up" grupy 4 Non Blondes, która gra w zapowiedzi. Zobaczcie!
  

Co wiemy o nowym "Street Fighter"?




Akcja nowego "Street Fightera" rozgrywać się będzie w 1993 roku. Ryu (Andrew Koji) i Ken Masters (Noah Centineo) zostają zwerbowani przez tajemniczą Chun-Li (Callina Liang) do udziału w World Warrior Tournament: brutalnych zmaganiach na pięści. Jednak turniej jest tylko fasadą dla niebezpiecznej intrygi, która zmusi Ryu i Kena do stawienia czoła sobie nawzajem i swoim demonom. Jeśli odmówią – GAME OVER. 

W obsadzie Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang, David Dastmalchian, Jason Momoa i 50 Cent.

Reżyseruje Kitao Sakurai. Polska premiera 16 października.

"Street Fighter" – zwiastun



Powiązane artykuły Street Fighter

Zobacz wszystkie artykuły

Street Fighter  (2026)

 Street Fighter

Uliczny wojownik  (1994)

 Uliczny wojownik

Street Fighter: Legenda Chun-Li  (2009)

 Street Fighter: Legenda Chun-Li

Uliczny wojownik II  (1994)

 Uliczny wojownik II

Najnowsze Newsy

Filmy Multimedia

Tak wygląda nowy "Dekalog VI" od Macieja Musiała (ZWIASTUN)

Filmy

Dzięki AI filmy będą dużo tańsze? Twórca "Road House" potwierdza

6 komentarzy
Inne Filmy

"Dzika noc 2": Pani Mikołajowa wkracza do akcji. Kto ją gra?

2 komentarze
Seriale

"Morfeusz": SkyShowtime ujawnia datę premiery serialu

4 komentarze
Filmy

Nicholas Hoult i Anna Sawai jako Robin Hoodowie z YouTube'a

2 komentarze
Filmy

Johnson kontra Hathaway. Zapowiedź ekranizacji bestsellera

Filmy

Demi Moore i Charlize Theron w gastronomicznym "Wilku z Wall Street"

1 komentarz