"Street Fighter". Poszukiwania reżysera zakończone!

Zwiastun gry "Street Fighter 6"

Początkowo nic nie wskazywało na to, żebędzie miał problem z reżyserem. Z projektem przez długi czas związani byli twórcy horroru " Mów do mnie! " bracia Danny Philippou Ostatecznie wybrali jednak horror " Bring Her Back ". Sony i Legendary nie chcieli czekać i postanowili znaleźć nowego reżysera. Bracia Philippou zdążyli swój film nakręcić (jego teaser właśnie trafił do sieci ), a tymczasem Sony i Legendary przez wiele miesięcy nie byli w stanie znaleźć następcy.Teraz w końcu się to udało. Reżyserem został, który ostatnio pracował przy serialu " Twisted Metal ", który także inspirowany jest grą wideo.Pierwsza gra z cyklu " Street Fighter " zadebiutowała na automatach w 1987 roku. Rozgrywka była prosta i polegała na biciu przeciwników. Wraz z debiutem drugiej części na początku lat 90., seria zaczęła cieszyć się olbrzymią popularnością.Hollywood dość szybko zrobiło aktorski film. Gwiazdązostał Jean-Claude Van Damme . Film nie zyskał uznania widzów i cykl nie był kontynuowany.W 2009 roku podjęta została próba reaktywacji serii. Za kamerą stanął Polak Andrzej Bartkowiak , a gwiazdą była Kristin Kreuk jako Chun-Li.nie sprzedała się w kinach i seria ponownie utknęła w niebycie.W 2023 roku prawa do ekranizacji serii przejęło studio Legendary, kiedy to Capcom wypuścił na rynek grę