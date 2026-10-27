"Street Fighter 2" powstanie? Aktor z pierwszego filmu komentuje

W kinach możecie oglądać widowisko growe "Street Fighter. Uliczny wojownik". Jak zawsze w takich przypadkach rodzi się pytanie: czy film doczeka się kontynuacji? Pośredniej odpowiedzi udzielił jeden z grających w nim aktorów.
Na co zgodzili się aktorzy, podpisując kontrakty na udział w "Street Fighterze"?
Rąbka tajemnicy uchylił Olivier Richters
, który w filmie "Street Fighter. Uliczny wojownik
" wciela się w postać Zangiefa
. Aktor zwrócił uwagę na materiał opublikowany na YouTubie, w którym skrytykowano film za sposób przedstawienia Zangiefa i niewielką ilość czasu ekranowego poświęconego tej postaci. Richters
postanowił wyjaśnić sprawę, przy okazji zdradzając, że plany producentów nie kończą się na jednym filmie. Kiedy zaproponowano mi zagranie Zangiefa, wszystko było jasne
- napisał Richters
. - Był jeden cel: pokazać przedsmak tego, kim jest Zangief i jaką dysponuje siłą, tak abyśmy wszyscy chcieli zobaczyć więcej. Wszyscy aktorzy, w tym ja, podpisali kontrakty na trzy filmy. Obietnica była taka, że jeśli powstanie sequel, Zangief zabłyśnie.
Jak wynika z wpisu aktora, producenci przewidzieli możliwość realizacji nie tylko "Street Fightera 2", ale również "Street Fightera 3". Nie oznacza to jednak, że oba filmy powstaną.
Na razie "Street Fighter. Uliczny wojownik
" radzi sobie w kinach przyzwoicie, ale bez rewelacji. W box offisie zarobił dotąd 80 milionów dolarów, a jego budżet wyniósł około 82 milionów. Wyniki mogą nie być wystarczająco dobre, by Paramount zdecydował się kontynuować serię.
Z drugiej strony Skydance, właściciel studia, zadeklarował przy okazji zakupu Warner Bros., że będzie produkować 30 filmów rocznie z myślą o dystrybucji kinowej. Kontynuacja tego growego widowiska może więc znaleźć się wśród tych 30 produkcji.
Akcja filmu "Street Fighter. Uliczny wojownik
" rozgrywa się w 1993 roku. Skłóceni wojownicy Ryu (Andrew Koji
) i Ken Masters (Noah Centineo
) ponownie stają do walki, gdy tajemnicza Chun-Li (Callina Liang
) rekrutuje ich do udziału w kolejnym turnieju World Warrior Tournament – brutalnych zmaganiach na pięści. Za turniejem kryje się jednak spisek, który zmusza bohaterów do zmierzenia się ze sobą i demonami przeszłości. Jeśli tego nie zrobią, będzie to oznaczało koniec gry!
Zwiastun filmu "Street Fighter. Uliczny wojownik"