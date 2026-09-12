Brosnan o konflikcie na planie "Strefy gangsterów": "Burza w szklance wody"

Konflikt na planie "Strefy gangsterów" został już zażegnany, ale relacje między gwiazdami serialu są wciąż gorącym tematem. Teraz do sytuacji odniósł się Pierce Brosnan.
Media wyolbrzymiły konflikt na planie "Strefy gangsterów"?
Podczas uroczystej premiery drugiego sezonu "Strefy gangsterów
" Brosnan
został zapytany o konflikt na planie między Tomem Hardym
a Helen Mirren
, którym media żyły przez kilka tygodni. Ekranowy Conrad Harrigan zbagatelizował sytuację. O mój Boże, tak naprawdę to była burza w szklance wody. Kocham tego faceta. Uwielbiam Toma Hardy'ego, jestem ogromnym fanem jego talentu. Z serca
– powiedział.
Tom Hardy w serialu "Strefa gangsterów"Hardy
powiedział, że osobiście podziwia Brosnana
i Mirren
: Możliwość pracy z nimi to przywilej, ale cieszy mnie także możliwość patrzenia, jak rozwijają skrzydła, poszerzają swoje aktorskie emploi i w pewnych aspektach przełamują wizerunek, do którego nas przyzwyczaili, a przy tym czerpią z tego prawdziwą radość. To naprawdę wspaniałe doświadczenie.
Co ciekawe, Sama Mirren
, która deklarowała już swoją sympatię do Hardy'ego
(więcej na ten temat TUTAJ
), tym razem skupiła się na swojej współpracy z Brosnanem
: Relacje na planie są niesamowite. Oczywiście Pierce i ja mamy na planie i poza nim wspaniałą chemię. Jesteśmy sobie bardzo, bardzo oddani i mamy dla siebie ogromny szacunek
Zobacz zwiastun drugiego sezonu "Strefy gangsterów"
W drugim sezonie Conrad i Meave Harriganowie (Pierce Brosnan
i Helen Mirren
) staną na krawędzi wojny domowej. Muszą zjednoczyć front w obliczu coraz większej liczby rywalizujących gangów, które zagrażają ich północnolondyńskiemu imperium przestępczemu. Harry (Tom Hardy
) będzie balansował na granicy ryzyka, aby utrzymać wszystkich razem. Zobaczcie zwiastun: