Tom Hardy wraca do "Strefy gangsterów". Teaser 2. sezonu

Przez kilka tygodni internet żył doniesieniami na temat konfliktu na planie "Strefy gangsterów" oraz spekulacjami, czy Tom Hardy wróci do swojej roli w trzecim sezonie (więcej na ten temat przeczytacie m.in. TUTAJ i TUTAJ). Teraz platforma Paramount+ zaprezentowała teaser drugiego sezonu.
Zobacz zwiastun drugiego sezonu "Strefy gangsterów"
Premiera drugiego sezonu "Strefy gangsterów" zaplanowana jest na 18 września. Na razie nie wiadomo, kiedy nowe odcinki będą dostępne w Polsce. Krótkie wideo możecie zobaczyć poniżej:
W drugim sezonie Conrad i Meave Harriganowie (Pierce Brosnan
i Helen Mirren
) staną na krawędzi wojny domowej. Muszą zjednoczyć front w obliczu coraz większej liczby rywalizujących gangów, które zagrażają ich północnolondyńskiemu imperium przestępczemu. Harry (Tom Hardy
) będzie balansował na granicy ryzyka, aby utrzymać wszystkich razem.
W pozostałych rolach m.in. Paddy Considine
, Joanne Froggatt
, Lara Pulver
, Anson Boon
, Mandeep Dhillon
, Jasmine Jobson
, Teddie Allen
, Emmett J. Scanlan
, Johnny Flynn
, Ophelia Lovibond
, Janet McTeer
i Toby Jones
.
Ostatnie role Toma Hardy'egoToma Hardy'ego
w ostatnich latach mogliśmy oglądać m.in. w serialu "Peaky Blinders
", a także filmach "Motocykliści
", "Venom 3: Ostatni taniec
", w którym wrócił do roli Eddiego Brocka
, i "Chaos
".
Ostatnie role Helen MirrenHelen Mirren
w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w dramacie biograficznym "Golda
", widowisku "Shazam! Gniew bogów
" i kryminale "Czwartkowy Klub Zbrodni
" oraz serialu "1923
". Była też narratorką "Barbie
". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem poza drugim sezonem "Strefy gangsterów
" znajdziemy też wyreżyserowany przez Antona Corbijna
thriller "Switzerland", w którym wciela się w Patricię Highsmith.
Ostatnie role Pierce'a BrosnanaPierce'a Brosnana
w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w "Black Adamie
", "Szpiegach
" oraz "Czwartkowym Klubie Zbrodni
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem poza drugim sezonem "Strefy gangsterów
" znajdziemy też wyreżyserowany przez Jaume Colleta-Serrę
thriller survivalowy "Cliffhanger
".