Newsy Tom Hardy wraca do "Strefy gangsterów". Teaser 2. sezonu
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Tom Hardy wraca do "Strefy gangsterów". Teaser 2. sezonu

youtube.com / autor: /
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Tom Hardy wraca do &quot;Strefy gangsterów&quot;. Teaser 2. sezonu
źródło: materialy promocyjne
Przez kilka tygodni internet żył doniesieniami na temat konfliktu na planie "Strefy gangsterów" oraz spekulacjami, czy Tom Hardy wróci do swojej roli w trzecim sezonie (więcej na ten temat przeczytacie m.in. TUTAJ i TUTAJ). Teraz platforma Paramount+ zaprezentowała teaser drugiego sezonu.

Zobacz zwiastun drugiego sezonu "Strefy gangsterów"


Premiera drugiego sezonu "Strefy gangsterów" zaplanowana jest na 18 września. Na razie nie wiadomo, kiedy nowe odcinki będą dostępne w Polsce. Krótkie wideo możecie zobaczyć poniżej:



W drugim sezonie Conrad i Meave Harriganowie (Pierce Brosnan i Helen Mirren) staną na krawędzi wojny domowej. Muszą zjednoczyć front w obliczu coraz większej liczby rywalizujących gangów, które zagrażają ich północnolondyńskiemu imperium przestępczemu. Harry (Tom Hardy) będzie balansował na granicy ryzyka, aby utrzymać wszystkich razem. 

W pozostałych rolach m.in. Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allen, Emmett J. Scanlan, Johnny Flynn, Ophelia Lovibond, Janet McTeer i Toby Jones


Ostatnie role Toma Hardy'ego


Toma Hardy'ego w ostatnich latach mogliśmy oglądać m.in. w serialu "Peaky Blinders", a także filmach "Motocykliści", "Venom 3: Ostatni taniec", w którym wrócił do roli Eddiego Brocka, i "Chaos".

Ostatnie role Helen Mirren


Helen Mirren w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w dramacie biograficznym "Golda", widowisku "Shazam! Gniew bogów" i kryminale "Czwartkowy Klub Zbrodni" oraz serialu "1923". Była też narratorką "Barbie". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem poza drugim sezonem "Strefy gangsterów" znajdziemy też wyreżyserowany przez Antona Corbijna thriller "Switzerland", w którym wciela się w Patricię Highsmith.

Ostatnie role Pierce'a Brosnana


Pierce'a Brosnana w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w "Black Adamie", "Szpiegach" oraz "Czwartkowym Klubie Zbrodni". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem poza drugim sezonem "Strefy gangsterów" znajdziemy też wyreżyserowany przez Jaume Colleta-Serrę thriller survivalowy "Cliffhanger".

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