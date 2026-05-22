Tom Hardy opuszcza "Strefę gangsterów". Nie zobaczymy go w 3. sezonie

Choć 3. sezon "Strefy gangsterów" nie został jeszcze oficjalnie zamówiony, jego powstanie wydaje się niemal pewne. W nowych odcinkach nie zobaczymy jednak Toma Hardy'ego, który rozstał się z serialem w atmosferze skandalu.
"Strefa gangsterów": kłopoty na planie
Jak podaje serwis Puck, Hardy
nie został zaproszony do powrotu z powodu konfliktów, do których miało dochodzić między nim a producentem wykonawczym Jezem Butterworthem
, studiem 101 Studios oraz innymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu. Zdjęcia do drugiego sezonu zakończyły się już w marcu. Na razie nie wiadomo, kiedy będzie je można zobaczyć.
W "Strefie gangsterów
" Hardy
wciela się w postać Harry’ego Da Souzy - sprytnego, zaprawionego w bojach kryminalisty działającego dla rodziny przestępczej Harriganów. Splot feralnych wydarzeń sprawia, że Harry znajduje się w samym centrum krwawej wojny o władzę nad londyńskim półświatkiem.
Serial, stworzony przez Ronana Bennetta
, zadebiutował na Paramount+ wiosną ubiegłego roku i szybko stał się drugim najchętniej oglądanym tytułem platformy. W obsadzie znaleźli się także Pierce Brosnan
, Helen Mirren
, Anson Boon
oraz Paddy Considine
. Jednym z producentów wykonawczych "Strefy gangsterów
" jest Guy Ritchie
.
To nie pierwszy raz, gdy Hardy
wszedł w konflikt ze współpracownikami. W przeszłości media szeroko opisywały jego napięte relacje z Charlize Theron
podczas pracy nad filmem "Mad Max: Na drodze gniewu
". Reżyser George Miller
wspominał później, że aktora trzeba było "wyciągać z przyczepy" na zdjęcia. Z kolei książka „Blood, Sweat, and Chrome” autorstwa Kyle'a Buchanana opisywała jego zachowanie na planie jako agresywne.
