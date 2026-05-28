Tom Hardy nie został jeszcze zwolniony ze "Strefy gangsterów"? Nowe doniesienia

W ostatnim czasie w sieci krążyły pogłoski na temat rzekomego zwolnienia Toma Hardy'ego z serialu "Strefa gangsterów", które miało być efektem jego zachowań na planie. Nowe informacje rzucają więcej światła na te doniesienia. Najnowszy raport sugeruje, że jego przyszłość w serialu nadal nie została ostatecznie przesądzona.
Koljne informacje zza kulis
Według The Hollywood Reporter aktor rzeczywiście miał wchodzić w konflikty z producentami serialu, w tym z producentem wykonawczym Jezem Butterworthem
oraz przedstawicielami 101 Studios. Źródła twierdzą, że napięcia pojawiły się w momencie przygotowań do potencjalnego trzeciego sezonu (drugi wciąż czeka na premierę), który wstępnie ma być w tym roku realizowany w Wielkiej Brytanii, choć oficjalnie nie dostał jeszcze zielonego światła. Decyzja nad losem aktora ma jednak dopiero zapaść.
Największe kontrowersje wzbudzają jednak doniesienia o zachowaniu Hardy’ego
na planie. Jedno ze źródeł twierdzi: Przez wiele godzin odmawiał wyjścia z przyczepy. Kazał całej obsadzie czekać - to była demonstracja siły. Trzymanie Pierce’a Brosnana, Helen Mirren i innych w oczekiwaniu to zawodowe samobójstwo.
Wcześniejsze doniesienia serwisu Puck News sugerowały także, że Hardy
próbował ingerować w scenariusz serialu i zgłaszać własne uwagi do dialogów. Te informacje nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone. Tom Hardy
od lat ma opinię trudnego współpracownika. W przeszłości głośno było o jego konfliktach z Charlize Theron
podczas pracy nad filmem "Mad Max: Na drodze gniewu
", a o specyficznym zachowaniu aktora wspominał również Patrick Stewart
po wspólnej pracy przy "Star Trek X: Nemesis
".
"Strefa gangsterów
" to duży sukces Paramount+. Serial zgromadził już ponad 26 milionów widzów i należy do najpopularniejszych oryginalnych produkcji platformy.
