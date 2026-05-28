Newsy Seriale Tom Hardy nie został jeszcze zwolniony ze "Strefy gangsterów"? Nowe doniesienia
VOD / Seriale

Tom Hardy nie został jeszcze zwolniony ze "Strefy gangsterów"? Nowe doniesienia

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Strefa+gangster%C3%B3w%22%3A+Tom+Hardy+zosta%C5%82+zwolniony+Nowe+doniesienia+w+sprawie-166828
Tom Hardy nie został jeszcze zwolniony ze &quot;Strefy gangsterów&quot;? Nowe doniesienia
W ostatnim czasie w sieci krążyły pogłoski na temat rzekomego zwolnienia Toma Hardy'ego z serialu "Strefa gangsterów", które miało być efektem jego zachowań na planie. Nowe informacje rzucają więcej światła na te doniesienia. Najnowszy raport sugeruje, że jego przyszłość w serialu nadal nie została ostatecznie przesądzona.

Koljne informacje zza kulis




Według The Hollywood Reporter aktor rzeczywiście miał wchodzić w konflikty z producentami serialu, w tym z producentem wykonawczym Jezem Butterworthem oraz przedstawicielami 101 Studios. Źródła twierdzą, że napięcia pojawiły się w momencie przygotowań do potencjalnego trzeciego sezonu (drugi wciąż czeka na premierę), który wstępnie ma być w tym roku realizowany w Wielkiej Brytanii, choć oficjalnie nie dostał jeszcze zielonego światła. Decyzja nad losem aktora ma jednak dopiero zapaść.

Największe kontrowersje wzbudzają jednak doniesienia o zachowaniu Hardy’ego na planie. Jedno ze źródeł twierdzi: Przez wiele godzin odmawiał wyjścia z przyczepy. Kazał całej obsadzie czekać - to była demonstracja siły. Trzymanie Pierce’a Brosnana, Helen Mirren i innych w oczekiwaniu to zawodowe samobójstwo. Wcześniejsze doniesienia serwisu Puck News sugerowały także, że Hardy próbował ingerować w scenariusz serialu i zgłaszać własne uwagi do dialogów. Te informacje nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone.

Tom Hardy od lat ma opinię trudnego współpracownika. W przeszłości głośno było o jego konfliktach z Charlize Theron podczas pracy nad filmem "Mad Max: Na drodze gniewu", a o specyficznym zachowaniu aktora wspominał również Patrick Stewart po wspólnej pracy przy "Star Trek X: Nemesis".

"Strefa gangsterów" to duży sukces Paramount+. Serial zgromadził już ponad 26 milionów widzów i należy do najpopularniejszych oryginalnych produkcji platformy.

"Strefa gangsterów" - recenzja



Powiązane artykuły Strefa gangsterów

Zobacz wszystkie artykuły

Strefa gangsterów  (2025)

 Strefa gangsterów

Najnowsze Newsy

VOD Seriale Multimedia

"Biały Lotos" na czerwonym dywanie w Cannes. Tak kręcony jest 4. sezon

Filmy

"Dzień objawienia" to najlepszy film Spielberga od 20 lat? Są pierwsze reakcje

1 komentarz

ING Silesia Beats: "Wszyscy jesteście zaproszeni"! Save the date: 12-13 czerwca

Wideo

Pattinson zdemaskuje predatora? Niepokojący teaser thrillera

4 komentarze
VOD Seriale

Deadpool dołącza do X-Menów?

2 komentarze
Filmy

Jakub Kania zmierza na ekran

1 komentarz
Inne Seriale Filmy

AI przywróci do życia Stana Lee

23 komentarze