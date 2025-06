"Strefa gangsterów": recenzja. Czy warto obejrzeć serial z Tomem Hardym?

"Strefa gangsterów": recenzja serialu SkyShowtime

"Strefa gangsterów": gratka dla miłośników kina gangsterskiego

Kto przejmie władzę w Londynie? Harriganowie i Stevensonowie, dwie skłócone londyńskie rodziny przestępcze, stają do walki na śmierć i życie, która może zakończyć się upadkiem imperiów i zrujnować życie wielu ludziom. Harry Da Souza, zaprawiony w ulicznych bojach zbir, który jest równie niebezpieczny co przystojny, trafia w sam środek konfliktu. I dobrze wie, z kim najlepiej trzymać, gdy ścierają się dwie potężne rodziny. Gdy walczą ze sobą dwa imperia, zasady się nie liczą. Pewne jest tylko jedno: rodzina jest najważniejsza.W obsadzie serialu prócz Hardy'ego, Brosnana i Mirren znaleźli się także Paddy Considine, Lara Pulver, Joanne Froggatt, Anson Boon i Mandeep Dhillon. Twórcami serialu są Ronan Bennett i Jez Butterworth. Dwa pierwsze odcinki wyreżyserował Guy Ritchie, który jest również producentem wykonawczym "Strefy gangsterów".Projekt znany był wcześniej pod tytułem "The Donovans" i miał być brytyjskim spin-offem serialu stacji Showtime "Ray Donovan" z Lievem Schreiberem w roli głównej. Ostatecznie "MobLand" stał się osobną produkcją niepowiązaną ze światem "Raya Donovana".