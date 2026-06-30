Tom Hardy powróci do "Strefy gangsterów"? Kształt serialu uratowany!

Wielki zwrot w sprawie serialu "Strefa gangsterów". Po kilku tygodniach od wypadnięcia z obsady, Tom Hardy jednak weźmie udział w pracach nad 3. sezonem. Jak informuje właśnie ekskluzywnie portal Deadline, porozumienie otwiera drzwi do realizacji trzeciego sezonu serialu w niezmienionym kształcie.
Tom Hardy wraca do "Strefy gangsterów"!
Być może zakończyła się właśnie jedna z najdziwniejszych sag kontraktowych ostatniego czasu. Do niedawna trzeci sezon serialu "Strefa gangsterów
" miał być uboższy o główną gwiazdę produkcji, Toma Hardy'ego
. Stało się to w wyniku starć na planie z showrunnerem, producentem wykonawczym oraz scenarzystą produkcji, Jezem Butterworthem
. Wśród zarzewi konfliktu wymienia się spóźnienia Hardy’ego
na plan oraz jego częste sugestie dotyczące zmian w scenariuszu. Z drugiej strony aktor miał być sfrustrowany tym, że scenariusze trafiały do obsady bardzo późno – czasami zaledwie tydzień przed rozpoczęciem zdjęć.
Dodatkowym problemem miała być nieobecność Jeza Butterwortha
na planie. Według części ekipy scenarzysta bywał niedostępny, co utrudniało szybkie reagowanie na uwagi dotyczące scenariusza. Sam Butterworth
pracuje równocześnie przy kilku dużych projektach, w tym serialu "Agencja
" oraz filmowej serii Sama Mendesa
o Beatlesach. W wyniku tych różnic i napięcia pomiędzy mężczyznami, Hardy
rozstał się z serialem w atmosferze skandalu.
Jak jednak podaje portal Deadline, w kolejnych tygodniach zakulisowo szukano rozwiązania problematycznej sytuacji. Pozytywne sygnały z rozmów z Hardym
wzmocniło dodatkowo wsparcie okazane przez jego ekranową znajomą, Helen Mirren
, z którą zdaniem mediów ten miał mieć dodatkowy konflikt (więcej o tym przeczytasz TUTAJ
). Usilne starania stron doprowadziły do spotkania w Londynie, w którym uczestniczyli Hardy
, Butterworth
oraz David Glasser
– producent wykonawczy serialu.
Dziennikarze donoszą, że spotkanie zakończyło się pomyślnie. Wypracowano nowe warunki współpracy, dzięki którym Tom Hardy
będzie mógł wrócić na pokład produkcji. To świetna informacja dla wszystkich stron ze względu na ogromną popularność "Strefy gangsterów
" wśród widzów streamingowych. Serial, stworzony przez Ronana Bennetta
i Jeza Butterwortha
, zadebiutował na Paramount+ wiosną ubiegłego roku i szybko stał się drugim najchętniej oglądanym tytułem platformy. W obsadzie znaleźli się także Pierce Brosnan
, Helen Mirren
, Anson Boon
oraz Paddy Considine
. Jednym z producentów wykonawczych "Strefy gangsterów
" jest Guy Ritchie
.
"Stefa gangsterów" – recenzujemy pierwszy sezon serialu