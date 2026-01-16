Newsy Seriale Drugi sezon "Strefy gangsterów" powstanie i to jeszcze w tym roku?
Świetna informacja dla fanów twórczości Guya Ritchiego. Jak donosi właśnie portal ScreenRant, jego powszechnie ceniony serial "Strefa gangsterów" otrzyma swój drugi sezon. Zdaniem portalu Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren w swoich nowych rolach mogą powrócić na mały ekran jeszcze w tym roku. 

"Strefa gangsterów" powróci szybciej niż myśleliśmy?



Oznaczałoby to, że drugi sezon "Strefy gangsterów" trafi na amerykańskie Paramount+ niezwykle szybko – epizody z pierwszego sezonu zaczęły pojawiać się na platformie wraz z końcem marca 2025 roku. Serwis nie traci więc czasu, już teraz uważając serial Ritchiego za jedną z najważniejszych produkcji epizodycznych w swojej bibliotece. "Strefę gangsterów" oficjalnie przedłużono na kolejny sezon w czerwcu, na moment po premierze finałowego odcinka z pierwszego sezonu. Jednak aż do teraz o serialu było cicho, a fani zastanawiali się, ile przyjdzie czekać im choćby na najdrobniejszą informację na temat kontynuacji.



Półroczna cisza była jednak tego warta. Tegoroczna premiera drugiego sezonu została bowiem w końcu potwierdzona przez sam portal Paramount+. Jak donoszą dziennikarze, przed nowym zwiastunem serialu "The Gray House" pojawiła się ostatnio nowa reklama platformy streamingowej, w której zapowiedziane zostały produkcje na 2026 rok. Narratorką reklamy jest znana ze "Strefy gangsterów" Helen Mirren, która pośród premier "Star Trek: Starfleet Academy" czy "Yellowstone: The Madison" wymienia także drugi sezon swojego kryminalnego serialu. To będzie największy rok w historii – podsumowuje tegoroczną ofertę Paramount+ aktorka.

"Strefa gangsterów" powróci więc w jeszcze w tym roku, ale nowych odcinków należy się spodziewać raczej bliżej trzeciego lub czwartego kwartału 2026. Wszystko przez to, że według doniesień drugi sezon wciąż znajduje się w fazie produkcji. Oprócz najważniejszych powracających postaci, nowe odcinki przedstawią nam także nowych stałych członków obsady. Będą nimi występujący wcześniej w serialu "Ripley" Johnny Flynn i znana z "Minx" Ophelia Lovibond. W Polsce nowy sezon produkcji tak samo jak pierwszy pojawi się platformie na SkyShowtime.

"Stefa gangsterów" – recenzujemy pierwszy sezon serialu



