Drugi sezon "Strefy gangsterów" powstanie i to jeszcze w tym roku?

Świetna informacja dla fanów twórczości Guya Ritchiego. Jak donosi właśnie portal ScreenRant, jego powszechnie ceniony serial "Strefa gangsterów" otrzyma swój drugi sezon. Zdaniem portalu Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren w swoich nowych rolach mogą powrócić na mały ekran jeszcze w tym roku.
"Strefa gangsterów" powróci szybciej niż myśleliśmy?
Oznaczałoby to, że drugi sezon "Strefy gangsterów
" trafi na amerykańskie Paramount+ niezwykle szybko – epizody z pierwszego sezonu zaczęły pojawiać się na platformie wraz z końcem marca 2025 roku. Serwis nie traci więc czasu, już teraz uważając serial Ritchiego
za jedną z najważniejszych produkcji epizodycznych w swojej bibliotece. "Strefę gangsterów
" oficjalnie przedłużono na kolejny sezon w czerwcu, na moment po premierze finałowego odcinka z pierwszego sezonu. Jednak aż do teraz o serialu było cicho, a fani zastanawiali się, ile przyjdzie czekać im choćby na najdrobniejszą informację na temat kontynuacji.
Półroczna cisza była jednak tego warta. Tegoroczna premiera drugiego sezonu została bowiem w końcu potwierdzona przez sam portal Paramount+. Jak donoszą dziennikarze, przed nowym zwiastunem serialu "The Gray House
" pojawiła się ostatnio nowa reklama platformy streamingowej, w której zapowiedziane zostały produkcje na 2026 rok. Narratorką reklamy jest znana ze "Strefy gangsterów
" Helen Mirren
, która pośród premier "Star Trek: Starfleet Academy
" czy "Yellowstone: The Madison
" wymienia także drugi sezon swojego kryminalnego serialu. To będzie największy rok w historii
– podsumowuje tegoroczną ofertę Paramount+ aktorka.
"Strefa gangsterów
" powróci więc w jeszcze w tym roku, ale nowych odcinków należy się spodziewać raczej bliżej trzeciego lub czwartego kwartału 2026. Wszystko przez to, że według doniesień drugi sezon wciąż znajduje się w fazie produkcji. Oprócz najważniejszych powracających postaci, nowe odcinki przedstawią nam także nowych stałych członków obsady. Będą nimi występujący wcześniej w serialu "Ripley
" Johnny Flynn
i znana z "Minx
" Ophelia Lovibond
. W Polsce nowy sezon produkcji tak samo jak pierwszy pojawi się platformie na SkyShowtime.
"Stefa gangsterów" – recenzujemy pierwszy sezon serialu