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U progu wojny. Zwiastun drugiego sezonu "Strefy gangsterów"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Strefa+gangster%C3%B3w%22+%E2%80%93+sezon+2.+Tom+Hardy%2C+Helen+Mirren+i+Pierce+Brosnan+w+oficjalnym+zwiastunie-168045
U progu wojny. Zwiastun drugiego sezonu &quot;Strefy gangsterów&quot;
źródło: materialy promocyjne
Nareszcie – "Strefa gangsterów" powraca i to z Tomem Hardym na pokładzie! W ramach dowodu stacja Paramount+ przychodzi dziś z pierwszym oficjalnym zwiastunem drugiego sezonu swojego popularnego serialu. Jego pierwszy odcinek trafi na platformę 21 września, ale już dziś możecie podejrzeć, co wydarzy się w nadchodzącym sezonie produkcji. W Polsce równolegle z premierą amerykańską będziecie mogli oglądać go w serwisie SkyShowtime.

"Strefa gangsterów" – zwiastun drugiego sezonu

 



"Strefa gangsterów" – sezon drugi. Co wiemy?



W drugim sezonie Conrad i Meave Harriganowie (Pierce Brosnan i Helen Mirren) staną na krawędzi wojny domowej. Muszą zjednoczyć front w obliczu coraz większej liczby rywalizujących gangów, które zagrażają ich północnolondyńskiemu imperium przestępczemu. Harry (Tom Hardy) będzie balansował na granicy ryzyka, aby utrzymać wszystkich razem. 

W pozostałych rolach występują m.in. Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allen, Emmett J. Scanlan, Johnny Flynn, Ophelia Lovibond, Janet McTeer i Toby Jones



Przypomnijmy, że serial "Strefa gangsterów" stworzony przez Ronana Bennetta i Jeza Butterwortha, zadebiutował na Paramount+ wiosną ubiegłego roku i szybko stał się drugim najchętniej oglądanym tytułem platformy. Nasz recenzent w wyjątkowo entuzjastycznym tekście krytycznym pisał, że jego wysoką jakość budują nie tylko brutalne akcje, ale przede wszystkim intensywne dialogi, które wciągają widza w wir nieoczekiwanych wydarzeń. Pełną recenzję możecie przeczytać klikając TUTAJ.

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