U progu wojny. Zwiastun drugiego sezonu "Strefy gangsterów"

Nareszcie – "Strefa gangsterów
" powraca i to z Tomem Hardym
na pokładzie! W ramach dowodu stacja Paramount+ przychodzi dziś z pierwszym oficjalnym zwiastunem drugiego sezonu swojego popularnego serialu. Jego pierwszy odcinek trafi na platformę 21 września, ale już dziś możecie podejrzeć, co wydarzy się w nadchodzącym sezonie produkcji. W Polsce równolegle z premierą amerykańską będziecie mogli oglądać go w serwisie SkyShowtime.
"Strefa gangsterów" – zwiastun drugiego sezonu
"Strefa gangsterów" – sezon drugi. Co wiemy?
W drugim sezonie Conrad i Meave Harriganowie (Pierce Brosnan
i Helen Mirren
) staną na krawędzi wojny domowej. Muszą zjednoczyć front w obliczu coraz większej liczby rywalizujących gangów, które zagrażają ich północnolondyńskiemu imperium przestępczemu. Harry (Tom Hardy
) będzie balansował na granicy ryzyka, aby utrzymać wszystkich razem.
W pozostałych rolach występują m.in. Paddy Considine
, Joanne Froggatt
, Lara Pulver
, Anson Boon
, Mandeep Dhillon
, Jasmine Jobson
, Teddie Allen
, Emmett J. Scanlan
, Johnny Flynn
, Ophelia Lovibond
, Janet McTeer
i Toby Jones
.
Przypomnijmy, że serial "Strefa gangsterów
" stworzony przez Ronana Bennetta
i Jeza Butterwortha
, zadebiutował na Paramount+ wiosną ubiegłego roku i szybko stał się drugim najchętniej oglądanym tytułem platformy. Nasz recenzent w wyjątkowo entuzjastycznym tekście krytycznym pisał, że jego wysoką jakość budują nie tylko brutalne akcje, ale przede wszystkim intensywne dialogi, które wciągają widza w wir nieoczekiwanych wydarzeń.
Pełną recenzję możecie przeczytać klikając TUTAJ
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