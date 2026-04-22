"Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota". Zwiastun filmu, który miał zniknąć

Ten film miał nie trafić na ekrany, a jednak zobaczymy go już w tym roku. Zobaczcie pierwszy zwiastun komedii "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota", lepiej znanego pod oryginalnym tytułem "Coyote vs. Acme".
O czym opowie "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota"? Film opowiada o tym, jak Wiluś E. Kojot, od lat polujący na Strusia Pędziwiatra, wytacza proces firmie Acme, której produkty regularnie go zawodziły.
W roli adwokata Kojota wystąpił Will Forte
, a w postać prawnika, który stawia im czoła na sali sądowej, wcielił się John Cena
.
W obsadzie jest również Lana Condor
. Scenariusz napisał Samy Burch
, a reżyseruje Dave Green
.
Światową premierę zapowiedziano na 28 sierpnia
.
Chaos wokół filmu "Coyote vs. Acme"
zaczął się pod koniec 2023 roku. Warner Bros. Discovery było wówczas w fazie szukania oszczędności. Koncern podejmował wtedy sporo radykalnych decyzji. Jedną z nich był skasowanie gotowego filmu "Coyote vs. Acme"
, by zarobić na odpisach podatkowych.
W Hollywood zawrzało. Pod naciskiem opinii publicznej Warner Bros. Motion Picture Group zdecydowało się zorganizować pokazy filmu dla dystrybutorów i platform i wysłuchać ich ofert kupna. Według późniejszych medialnych doniesień była to jednak zasłona dymna i studio nie było zainteresowane sprzedaniem filmu, choć zainteresowanych nie brakowało.
Koniec końców Warner zdecydował jednak sprzedać prawa do filmu. Dystrybucją zajmie się Ketchup Entertainment.
