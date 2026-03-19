Madonna odwiedzi "Studio"? Gwiazda dołącza do obsady serialu

The Hollywood Reporter
źródło: Getty Images
autor: Kevin Mazur
Śmiech, a nie śmierć w Wenecji! Po niespodziewanym sukcesie pierwszego sezonu serialu "Studio", Seth Rogen i Evan Goldberg postanowili odwiedzić miasto na wodzie, by właśnie tam realizować zdjęcia do kontynuacji swojej produkcji. Do gondoli nie weszli jednak sami – jak donosi właśnie portal The Hollywood Reporter, Madonna ma wzbogacić swoją obecnością drugi sezon komediowego serialu Apple TV+.

Pierwszy sezon serialu "Studio" przyzwyczaił nas do gościnnych występów gwiazd amerykańskiej popkultury. Martin Scorsese, Ron Howard, Zoë Kravitz, Dave Franco czy Zac Efron pojawili się w rolach samych siebie, by nadać satyrze na współczesne Hollywood wrażenie większej autentyczności. Okazja do śmiania się z własnego wizerunku wydała się kusząca dla wielu przedstawicieli branży. Ostatnio nawet Rogen żartował, że zastępy gwiazd błagają go, by tylko znalazł na nie miejsce w swoim scenariuszu. Do dziś pilnie strzegł jednak tajemnicy, kto może wystąpić gościnnie w kolejnym sezonie serialu.

Dziś sekret zdradzają dziennikarze The Hollywood Reporter, a – mówiąc precyzyjniej – sama Madonna, zapowiadająca w mediach społecznościowych swój występ w drugim sezonie "Studia". Jak wiemy, projekt jest właśnie kręcony w Wenecji, a międzynarodowy festiwal filmowy rozgrywający się w tym mieście ma stanowić tło dla wydarzeń nowych odcinków serialu. Równolegle do toczonych zdjęć, Madonna pochwaliła się właśnie fotografią samej siebie, czytającej tajemniczy scenariusz w... weneckiej gondoli. Przypadek?

Raczej nie. Równolegle do zdjęcia w sieci pojawiły się inne fotografie wykonane przez paparazzich, na których możemy zobaczyć ją na planie w otoczeniu twórców serialu. Co ciekawe, dla samej artystki miasto jest mocno związane z jej występami przed kamerą. W 1984 roku to właśnie w Wenecji kręciła legendarny teledysk do utworu "Like a Virgin". Tutaj także ostatni raz pracowała na planie filmowym – w 2002 roku, w filmie "Rejs w nieznane" Guya Ritchiego

Przypomnijmy, że w serialu "Studio" Matt Remick, szef studia filmowego, rozpaczliwie pragnąc akceptacji gwiazd, wraz ze swoim zespołem wykonawczym w Continental Studios musi pogodzić wymagania korporacyjne z twórczymi ambicjami, aby ocalić znaczącą rolę kina. 

