Madonna odwiedzi "Studio"? Gwiazda dołącza do obsady serialu

Śmiech, a nie śmierć w Wenecji! Po niespodziewanym sukcesie pierwszego sezonu serialu "Studio", Seth Rogen i Evan Goldberg postanowili odwiedzić miasto na wodzie, by właśnie tam realizować zdjęcia do kontynuacji swojej produkcji. Do gondoli nie weszli jednak sami – jak donosi właśnie portal The Hollywood Reporter, Madonna ma wzbogacić swoją obecnością drugi sezon komediowego serialu Apple TV+.
Pierwszy sezon serialu "Studio
" przyzwyczaił nas do gościnnych występów gwiazd amerykańskiej popkultury. Martin Scorsese
, Ron Howard
, Zoë Kravitz
, Dave Franco
czy Zac Efron
pojawili się w rolach samych siebie, by nadać satyrze na współczesne Hollywood wrażenie większej autentyczności. Okazja do śmiania się z własnego wizerunku wydała się kusząca dla wielu przedstawicieli branży. Ostatnio nawet Rogen
żartował, że zastępy gwiazd błagają go, by tylko znalazł na nie miejsce w swoim scenariuszu. Do dziś pilnie strzegł jednak tajemnicy, kto może wystąpić gościnnie w kolejnym sezonie serialu.
Dziś sekret zdradzają dziennikarze The Hollywood Reporter, a – mówiąc precyzyjniej – sama Madonna
, zapowiadająca w mediach społecznościowych swój występ w drugim sezonie "Studia
". Jak wiemy, projekt jest właśnie kręcony w Wenecji, a międzynarodowy festiwal filmowy rozgrywający się w tym mieście ma stanowić tło dla wydarzeń nowych odcinków serialu. Równolegle do toczonych zdjęć, Madonna
pochwaliła się właśnie fotografią samej siebie, czytającej tajemniczy scenariusz w... weneckiej gondoli. Przypadek?
Zdjęcie z konta Madonny na Instagramie
Raczej nie. Równolegle do zdjęcia w sieci pojawiły się inne fotografie wykonane przez paparazzich, na których możemy zobaczyć ją na planie w otoczeniu twórców serialu. Co ciekawe, dla samej artystki miasto jest mocno związane z jej występami przed kamerą. W 1984 roku to właśnie w Wenecji kręciła legendarny teledysk do utworu "Like a Virgin". Tutaj także ostatni raz pracowała na planie filmowym – w 2002 roku, w filmie "Rejs w nieznane
" Guya Ritchiego
.
Przypomnijmy, że w serialu "Studio
" Matt Remick, szef studia filmowego, rozpaczliwie pragnąc akceptacji gwiazd, wraz ze swoim zespołem wykonawczym w Continental Studios musi pogodzić wymagania korporacyjne z twórczymi ambicjami, aby ocalić znaczącą rolę kina.
