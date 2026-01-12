Newsy Seriale Rogen o drugim sezonie "Studia". Nawiąże do bojkotu filmowców z Izraela?
VOD / Seriale

Rogen o drugim sezonie "Studia". Nawiąże do bojkotu filmowców z Izraela?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Studio%22+zdoby%C5%82o+Z%C5%82oty+Glob.+Seth+Rogen+o+drugim+sezonie+serialu-164672
Rogen o drugim sezonie &quot;Studia&quot;. Nawiąże do bojkotu filmowców z Izraela?
Podczas tegorocznych Złotych Globów "Studio" otrzymało statuetkę w kategorii Najlepszy serial musical/komedia, a Seth Rogen indywidualne wyróżnienie dla najlepszego aktora. Rogen, który jest także twórcą i reżyserem serialu, zdradził pewne szczegóły dotyczące zapowiedzianego drugiego sezonu.

Rogen z nagrodą za "Studio"



GettyImages-2255279180.jpg Getty Images © Rich Polk/2026GG

Twórca nawiązał do faktu, że jeden z odcinków "Studia" rozgrywał się właśnie podczas gali Złotych Globów: Kilka sytuacji z dzisiejszego dnia – i z okresu poprzedzającego galę – trafiło wprost do scenariusza. Kręciliśmy tu w zeszłym roku.

Rogen zdradził też, że podczas wydarzenia wiele osób podeszło do niego z pytaniem o możliwość gościnnego występu w serialu ("Dajcie mi rolę, zrobię wszystko!"). Wśród nich był m.in. Tom Rothman, stojący na czele Sony Pictures (Rogen zażartował, że Ted Sarandos "zepsuł wszystko" swoim cameo w poprzednim sezonie). Rogen stwierdził, że gala Złotych Globów to dla niego dobre miejsce do polowania na kolejne gwiazdy. Zapytany przez przedstawiciela Hollywood Foreign Press, czy w drugim sezonie fabuła nawiąże do bojkotu filmowców z Izraela, Rogen odpowiedział: Może... Kiedy tak to przedstawiasz, brzmi to zabawnie.

Zdjęcia do nowego sezonu mają ruszyć już za tydzień.

O czym opowiada "Studio"?



Matt Remick, szef studia filmowego, rozpaczliwie pragnąc akceptacji gwiazd, wraz ze swoim zespołem wykonawczym w Continental Studios musi pogodzić wymagania korporacyjne z twórczymi ambicjami, aby ocalić znaczącą rolę kina. Zwiastun poniżej:

Powiązane artykuły Seth Rogen

Zobacz wszystkie artykuły

Studio  (2025)

 Studio

Najnowsze Newsy

Zwiastun filmu o Pierwszej Damie USA. W Polsce od 30 stycznia

Inne Festiwale i nagrody Filmy

Polska zupa zachwyciła Jessie Buckley. Aktorka dziękuje

8 komentarzy
Filmy

Co oglądali Polacy w 2025 roku. O rekordach, hitach i największych porażkach

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Polityka na Złotych Globach? Gwiazdy robią aluzje do Trumpa

12 komentarzy
Seriale

"Dojrzewanie": drugi sezon już dojrzewa w głowach scenarzystów

4 komentarze

Tęsknicie za latem? Recenzujemy film "Ludzie, których spotykamy na wakacjach"

Seriale Festiwale i nagrody Filmy Multimedia

Złote Globy 2026. Co działo się na gali? Galeria zdjęć gwiazd

18 komentarzy