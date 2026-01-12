Rogen o drugim sezonie "Studia". Nawiąże do bojkotu filmowców z Izraela?

Podczas tegorocznych Złotych Globów "Studio" otrzymało statuetkę w kategorii Najlepszy serial musical/komedia, a Seth Rogen indywidualne wyróżnienie dla najlepszego aktora. Rogen, który jest także twórcą i reżyserem serialu, zdradził pewne szczegóły dotyczące zapowiedzianego drugiego sezonu.
Rogen z nagrodą za "Studio"
Twórca nawiązał do faktu, że jeden z odcinków "Studia" rozgrywał się właśnie podczas gali Złotych Globów Getty Images © Rich Polk/2026GG
: Kilka sytuacji z dzisiejszego dnia – i z okresu poprzedzającego galę – trafiło wprost do scenariusza. Kręciliśmy tu w zeszłym roku. Rogen
zdradził też, że podczas wydarzenia wiele osób podeszło do niego z pytaniem o możliwość gościnnego występu w serialu ("Dajcie mi rolę, zrobię wszystko!"). Wśród nich był m.in. Tom Rothman
, stojący na czele Sony Pictures (Rogen
zażartował, że Ted Sarandos
"zepsuł wszystko" swoim cameo w poprzednim sezonie). Rogen
stwierdził, że gala Złotych Globów
to dla niego dobre miejsce do polowania na kolejne gwiazdy. Zapytany przez przedstawiciela Hollywood Foreign Press, czy w drugim sezonie fabuła nawiąże do bojkotu filmowców z Izraela, Rogen odpowiedział: Może... Kiedy tak to przedstawiasz, brzmi to zabawnie.
Zdjęcia do nowego sezonu mają ruszyć już za tydzień.
O czym opowiada "Studio"?
Matt Remick, szef studia filmowego, rozpaczliwie pragnąc akceptacji gwiazd, wraz ze swoim zespołem wykonawczym w Continental Studios musi pogodzić wymagania korporacyjne z twórczymi ambicjami, aby ocalić znaczącą rolę kina. Zwiastun poniżej: