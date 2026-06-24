Kevin Bacon rozpęta piekło w debiucie reżyserskim scenarzysty "Mortal Kombat II"

Jeremy Slater – scenarzysta, który w swoim CV ma takie tytuły jak "The Umbrella Academy" czy "Mortal Kombat II" – wkrótce zadebiutuje jako reżyser. Projekt, w którym główną rolę zagra Kevin Bacon, powstaje dla Amazon MGM Studios.
O czym opowie "Summoner"?
"Summoner
" będzie opowieścią o egzorcyście (w tej roli Bacon
). Zostaje on wezwany do odizolowanej posiadłości, w której przebywają osoby korzystające z programu ochrony świadków. Próbując uporać się z przerażającym demonem, przypadkiem uwalnia siłę zdolną zagrozić całemu światu.
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Jeremy Slater na premierze serialu "Moon Knight"Slater
sam napisał scenariusz. Wśród producentów znaleźli się Andy
i Barbara Muschietti
oraz Russell Ackerman
, którzy będą reprezentować swoje studio Nocturna. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się Dan Kagan
, Melissa Russell
, Carl Hampe
i John Schoenfelder
. Prace na palnie mają rozpocząć się już jesienią.
Ostatnie role Kevina BaconaKevina Bacona
mogliśmy ostatnio zobaczyć w filmach "Gliniarz z Beverly Hills: Axel F
" i "MaXXXine
", a także serialach "Łowca nagród
" i "Syreny
". Aktualnie jego filmografię zamyka rodzinny projekt "Family Movie
", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu South by Southwest (Bacon
i jego żona Kyra Sedgwick
nie tylko wyreżyserowali i wyprodukowali film, ale też zagrali w nim wraz ze swoją córką Sosie
). Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy też m.in. komedię romantyczną "Beach Read
".
Zobaczcie zwiastun "Mortal Kombat II"
Filmografię Jeremy'ego Slatera
zamyka aktualnie "Mortal Kombat II". Wyreżyserowany przez Simona McQuoida
film z Karlem Urbanem
i Adeline Rudolph
w rolach Johnny'ego Cage'a
i Kitany
trafił na ekrany kin w maju. Przypominamy zwiastun: