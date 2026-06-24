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Kevin Bacon rozpęta piekło w debiucie reżyserskim scenarzysty "Mortal Kombat II"

The Hollywood Reporter / autor: /
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Kevin Bacon rozpęta piekło w debiucie reżyserskim scenarzysty &quot;Mortal Kombat II&quot;
źródło: Getty Images
autor: Arturo Holmes
Jeremy Slater – scenarzysta, który w swoim CV ma takie tytuły jak "The Umbrella Academy" czy "Mortal Kombat II" – wkrótce zadebiutuje jako reżyser. Projekt, w którym główną rolę zagra Kevin Bacon, powstaje dla Amazon MGM Studios.

O czym opowie "Summoner"?


"Summoner" będzie opowieścią o egzorcyście (w tej roli Bacon). Zostaje on wezwany do odizolowanej posiadłości, w której przebywają osoby korzystające z programu ochrony świadków. Próbując uporać się z przerażającym demonem, przypadkiem uwalnia siłę zdolną zagrozić całemu światu.

GettyImages-1387212016.jpg Getty Images © Leon Bennett
Jeremy Slater na premierze serialu "Moon Knight"

Slater sam napisał scenariusz. Wśród producentów znaleźli się Andy i Barbara Muschietti oraz Russell Ackerman, którzy będą reprezentować swoje studio Nocturna. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się Dan Kagan, Melissa Russell, Carl Hampe i John Schoenfelder. Prace na palnie mają rozpocząć się już jesienią. 

Ostatnie role Kevina Bacona


Kevina Bacona mogliśmy ostatnio zobaczyć w filmach "Gliniarz z Beverly Hills: Axel F" i "MaXXXine", a także serialach "Łowca nagród" i "Syreny". Aktualnie jego filmografię zamyka rodzinny projekt "Family Movie", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu South by Southwest (Bacon i jego żona Kyra Sedgwick nie tylko wyreżyserowali i wyprodukowali film, ale też zagrali w nim wraz ze swoją córką Sosie). Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy też m.in. komedię romantyczną "Beach Read".

Zobaczcie zwiastun "Mortal Kombat II"


Filmografię Jeremy'ego Slatera zamyka aktualnie "Mortal Kombat II". Wyreżyserowany przez Simona McQuoida film z Karlem Urbanem i Adeline Rudolph w rolach Johnny'ego Cage'a i Kitany trafił na ekrany kin w maju. Przypominamy zwiastun:


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