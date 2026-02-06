Gwiazda "Tego lata stałam się piękna" zakocha się w scenarzystce

Gavin Casalegno, znany z serialu "Tego lata stałam się piękna", zagra główną rolę w niezależnej komedii romantycznej "Sunflower Child". Aktor wcieli się w aspirującego reżysera marzącego o karierze w Hollywood, który zakochuje się w obiecującej scenarzystce. W tej roli zobaczymy Jennifer James - brytyjsko-amerykańską aktorkę, która jest również autorką scenariusza filmu.
"Sunflower Child" - zarys fabuły
Zdjęcia do filmu już trwają. Za kamerą stanął operator Jamie Touche
, dla którego "Sunflower Child" będzie pełnometrażowym debiutem reżyserskim. W obsadzie drugoplanowej znaleźli się Daniela Norman
("Tiny Pretty Things
"), Muhannad Ben Amor
("Andor
") oraz Maddie Close
("The Other Bennet Sister
").
Zgodnie z oficjalnym opisem fabuły, bohaterka grana przez James to młoda scenarzystka "rozdarta między obietnicą hollywoodzkiej sławy a zachowaniem własnego artystycznego głosu". Jej relacja z początkującym reżyserem (Casalegno
) z czasem wystawiona zostaje na próbę przez zdradę, cenę sukcesu i konieczność dokonania wyboru między fałszywą wersją marzeń a podążaniem za własnym sercem.
Jennifer James określa projekt jako "pochwałę autentyczności, hołd dla kina niezależnego i opowieść o tym, ile naprawdę kosztuje postawienie pierwszego kroku w branży".
Producentem "Sunflower Child" jest Joseph Goldman
, realizujący film za pośrednictwem Double J Productions, we współpracy z Nebel Productions i PickleJar Entertainment Group. MSR Media International odpowiada za światową sprzedaż i zaprezentuje projekt kupcom podczas European Film Market w Berlinie.
