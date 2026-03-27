Fox McCloud w "Super Mario Galaxy Film". Wiemy, kto go zagra

Glen Powell zamieścił na Instagramie wideo, w którym ogłosił, że usłyszymy go w animacji "Super Mario Galaxy Film". Gwieździe "Tylko nie ty" i "Twisters" przypadła rola Foksa McClouda.
Uważni fani Nintendo dostrzegli krótkie ujęcie z Foksem w niedawno opublikowanym zwiastunie "Super Mario Galaxy Film
". Lis znany jest przede wszystkim jako główny bohater serii gier akcji "Star Fox
", a także jako jedna z oryginalnych postaci w bijatyce Nintendo "Super Smash Bros.
". Postać ta była grywalna we wszystkich odsłonach serii "Smash Bros.
", obok takich bohaterów jak Mario, Luigi, Donkey Kong i Yoshi. W kolejnych latach do składu dołączały również inne postacie z uniwersum Mario, m.in. Bowser, Peach, Diddy Kong, Rosalina oraz Bowser Jr. W późniejszych częściach "Smash Bros." pojawili się także drugi pilot Foxa z serii "Star Fox" - Falco Lombardi - oraz antagonista Wolf O’Donnell.
Fox nie jest jedyną postacią z "Super Smash Bros.
", która pojawi się w "Super Mario Galaxy Filmie
". W jednym z wcześniejszych zwiastunów można było zauważyć epizodyczny występ kolorowych Pikminów – roślinno-zwierzęcych hybryd wykorzystywanych przez wojownika "Smash Bros.", Kapitana Olimara, znanego z serii gier "Pikmin
". W zwiastunie pojawiło się również ujęcie R.O.B.-a, rzeczywistego zabawkowego akcesorium do konsoli Nintendo Entertainment System, który z czasem stał się grywalną postacią w serii "Super Smash Bros.".
"Super Mario Galaxy Film
" trafi do polskich kin już 10 kwietnia. Po tym jak Mario i Luigi udaremnili plan Bowser na poślubienie Księżniczki Peach, muszą teraz zmierzyć się z nowym zagrożeniem ze strony jego syna. Bowser Jr. jest zdeterminowany, by uwolnić swojego uwięzionego ojca i przywrócić potęgę swojej rodziny. Z pomocą starych i nowych sojuszników bracia wyruszają w międzygwiezdną podróż, przemierzając kolejne planety, aby powstrzymać ambitnego dziedzica i jego niebezpieczną misję.
W oryginalnej wersji językowej filmu wystąpią znani z pierwszej części: Chris Pratt
, Charlie Day
, Anya Taylor-Joy
, Jack Black
i Keegan-Michael Key
. Nowe nabytki obsady to: Donald Glover
jako Yoshi, Benny Safdie
jako Bowser Jr. i Brie Larson
wcielająca się w Rosalinę.
