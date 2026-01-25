Newsy "Super Mario Galaxy Film": Szalona jazda bez trzymanki w nowym zwiastunie
"Super Mario Bros. Film" to jeden z największych animowanych hitów ostatnich lat. Z zarobkami rzędu 1,36 miliarda dolarów na całym świecie film znalazł się na drugim miejscu box office'u 2023 roku. Nic dziwnego, że twórcy szybko zapowiedzieli sequel. Do sieci właśnie trafił nowy zwiastun.

"Super Mario Galaxy Film": Nintendo i Illumination prezentują nowy zwiastun


"Super Mario Galaxy Film" trafi na ekrany już w kwietniu tego roku. Na youtube'owych kanałach Nintendo i studia Illumination pojawił się nowy zwiastun. Krótkie wideo prezentujemy poniżej:



Jak wskazuje tytuł, inspiracją dla fabuły będzie uwielbiana przez fanów gra z 2007 roku. Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Wiadomo za to, że do swoich ról powrócą gwiazdy, które użyczyły bohaterom głosu w pierwszej części: Chris Pratt jako Mario, Anya Taylor-Joy jako Księżniczka Peach, Charlie Day jako Luigi, Jack Black jako Bowser, Keegan-Michael Key jako Toad oraz Kevin Michael Richardson jako Kamek. Potwierdzono też udział Benny'ego Safdiego i Brie Larson, którym przypadły role Browsera jr. i Rosaliny.

O czym opowiadał "Super Mario Bros. Film"?


Próbując uratować dzielnicę w której mieszkają, bracia hydraulicy – Mario i Luigi –przypadkowo przenoszą się do różnych światów. Mario trafia do tajemnicznego Grzybowego Królestwa, w którym poznaje księżniczkę Peach. Zawiązuje z nią przymierze, by pomóc jej obronić Królestwo przed złowrogim Bowserem oraz odbić swojego brata. Czy zdołają pokonać Bowsera i ocalić Grzybowe Królestwo?

