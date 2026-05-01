Kinowy numer 1 roku wkrótce na VOD

Wygląda na to, że przygoda "Super Mario Galaxy Film" z kinami dobiega końca. Jeśli wierzyć informacjom portalu Where to Stream, już wkrótce animację będzie można legalnie obejrzeć bez wychodzenia z domu.
Wielki hit kinowy tego roku. Powtórzy sukces na VOD?
Jak donosi portal Where to Stream, oczekiwanie na cyfrową premierę filmu "Super Mario Galaxy Film"
dobiega końca. Animację mamy bowiem obejrzeć na platformach streamingowych jeszcze w tym miesiącu.
Tak. Data premiery została ponoć wyznaczona na 19 maja
. Jeśli to prawda, to w przypadku rynku amerykańskiego, gdzie "Super Mario Galaxy Film"
miał premierę 1 kwietnia, będzie to oznaczało cyfrową premierę aż 48 dni po premierze kinowej.
Oczywiście w maju "Super Mario Galaxy Film" trafi na platformy streamingowe oferujące odpłatnie film w cyfrowej sprzedaży lub wypożyczeniu
. Na razie nie wiadomo, kiedy obraz trafi na platformę Peacock, gdzie będzie dostępny w ramach abonamentu.
Na chwilę obecną "Super Mario Galaxy Film" pozostaje najbardziej kasową filmową premierą tego roku
. Jego wpływy wynoszą już 835 milionów dolarów
. Z rynku amerykańskiego pochodzi prawie 390 milionów dolarów. Reszta świata dołożyła dotąd ponad 445 milionów dolarów.
Warto przy tym zauważyć, że kinowa przygoda animacji jeszcze nie dobiegła końca. Obraz bowiem dopiero przed tygodniem trafił na wielkie ekrany w Japonii. A pierwsza część zgarnęła tam ponad 100 milionów dolarów.
Zwiastun filmu "Super Mario Galaxy Film"