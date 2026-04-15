Newsy Filmy Gwiazdy "Supergirl" opowiedziały o filmie. Pokazano nowe fragmenty
Filmy

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Supergirl%22%3A+MIlly+Alcock%2C+Jason+Momoa%2C+Peter+Safran+promowali+film+na+CinemaConie-166097
Wśród filmów promowanych na CinemaConie w Las Vegas nie zabrakło najbliższego widowiska DC - "Supergirl" z Milly Alcock. Aktorka pojawiła się wraz z Jasonem Momoą (grającym Lobo) oraz producentem Peterem Safranem i reżyserem Craigiem Gillespie, by opowiedzieć o filmie i pokazać fragmenty. 

Co pokazano na CinemaConie?



GettyImages-2271379441.jpg Getty Images © Ethan Miller


Alcock wciela się w Karę Zor-El - kuzynkę Supermana, którą widzowie mogli już zobaczyć w jego solowym filmie. Nowy materiał pokazuje bohaterkę podczas kosmicznej podróży, przerwanej przez atak technologicznych piratów. Kara stwierdza w nim, że chcą ją okraść do zera. W innej scenie Supergirl zostaje wyrzucona w przestrzeń kosmiczną i dryfuje, nim uaktywniają się jej moce - inna postać wykrzykuje, że Kara leci w stronę słońca.

Aktorka przyznała, że realizacja filmu była dla niej transformatywna, w kontekście zarówno życia prywatnego, jak i zawodowego. Momoa raz jeszcze podkreślił, że wcielenie się w Lobo to dla niego spełnienia marzeń i zażartował, że gdyby jego nowy bohater spotkał się z Aquamanem (także granym przez Momoę), to wypiliby razem kilkaset piw i uznaliby, że się lubią. Aktor dodał, że chciałby zobaczyć film o tej dwójce. 

Gillespie podkreślił, że tytułowa bohaterka nie będzie typową heroską, lecz złożoną postacią z wadami. 

Produkcja powstała na podstawie scenariusza Any Nogueiry, a producentami są m.in. James Gunn i Safran. Film trafi do kin 26 czerwca. Podczas prezentacji ujawniono także, że zdjęcia do sequela "Supermana" – "Man of Tomorrow" – ruszają już w przyszłym tygodniu.

"Supergirl" - zwiastun



