Gwiazdy "Supergirl" opowiedziały o filmie. Pokazano nowe fragmenty

Wśród filmów promowanych na CinemaConie w Las Vegas nie zabrakło najbliższego widowiska DC - "Supergirl" z Milly Alcock. Aktorka pojawiła się wraz z Jasonem Momoą (grającym Lobo) oraz producentem Peterem Safranem i reżyserem Craigiem Gillespie, by opowiedzieć o filmie i pokazać fragmenty.
Co pokazano na CinemaConie?
Getty Images © Ethan Miller
Alcock wciela się w Karę Zor-El
- kuzynkę Supermana
, którą widzowie mogli już zobaczyć w jego solowym filmie. Nowy materiał pokazuje bohaterkę podczas kosmicznej podróży, przerwanej przez atak technologicznych piratów. Kara
stwierdza w nim, że chcą ją okraść do zera. W innej scenie Supergirl
zostaje wyrzucona w przestrzeń kosmiczną i dryfuje, nim uaktywniają się jej moce - inna postać wykrzykuje, że Kara
leci w stronę słońca.
Aktorka przyznała, że realizacja filmu była dla niej transformatywna, w kontekście zarówno życia prywatnego, jak i zawodowego. Momoa raz jeszcze podkreślił, że wcielenie się w Lobo to dla niego spełnienia marzeń i zażartował, że gdyby jego nowy bohater spotkał się z Aquamanem (także granym przez Momoę), to wypiliby razem kilkaset piw i uznaliby, że się lubią.
Aktor dodał, że chciałby zobaczyć film o tej dwójce. Gillespie
podkreślił, że tytułowa bohaterka nie będzie typową heroską, lecz złożoną postacią z wadami.
Produkcja powstała na podstawie scenariusza Any Nogueiry
, a producentami są m.in. James Gunn
i Safran
. Film trafi do kin 26 czerwca. Podczas prezentacji ujawniono także, że zdjęcia do sequela "Supermana
" – "Man of Tomorrow
" – ruszają już w przyszłym tygodniu.
"Supergirl" - zwiastun