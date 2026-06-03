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Co różni Supergirl i Supermana? Odpowiedź znajdziecie w zwiastunie

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https://www.filmweb.pl/news/%22Supergirl%22%3A+Milly+Alcock+i+Jason+Momoa+w+nowym+zwiastunie+widowiska+DC-166933
Co różni Supergirl i Supermana? Odpowiedź znajdziecie w zwiastunie
źródło: materialy promocyjne
Już pod koniec miesiąca na ekrany kin trafi widowisko "Supergirl". Odpowiedzialne za produkcję studio Warner Bros. podzieliło się nowym zwiastunem. Jest super?

Nowy zwiastun "Supergirl"


Rzecz w tym, że mój kuzyn i ja zupełnie inaczej rozumiemy, co to znaczy być bohaterem. On widzi we wszystkich dobro. Ja widzę, jacy są naprawdę – mówi w zwiastunie grana przez Milly Alcock tytułowa superbohaterka. Film będzie eksplorował jej moralne wątpliwości na drodze do stania się obrończynią ludzkości.



W oficjalnym opisie czytamy: 

Kiedy nieoczekiwany i bezwzględny przeciwnik atakuje niebezpiecznie blisko domu, Kara Zor-El, znana też jako Supergirl, niechętnie łączy siły z zaskakującym towarzyszem w pełnej przygód, międzygalaktycznej podróży w poszukiwaniu zemsty i sprawiedliwości.

GettyImages-1411325590.jpg Getty Images © Matt Winkelmeyer
2022 rok. Milly Alcock na uroczystej premierze pierwszego sezonu "Rodu smoka"

Film wyreżyserował Craig Gillespie na podstawie scenariusza Any Nogueiry. W pozostałych rolach m.in. Jason Momoa, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, David Krumholtz i David Corenswet.

Skąd znamy Milly Alcock?


Milly Alcock to pochodząca z Australii aktorka najlepiej znana z roli młodej Rhaenyry Targaryen w serialu "Ród smoka". Jako Supergirl (Kara Zor-El) została przedstawiona w  "Supermanie" Jamesa Gunna. W jej CV znajdziemy także seriale liczne seriale: "High Life", "Tu będzie mój dom", "Pine Gap", "Fighting Season", "Les Norton", "Upright", a ostatnio "Syreny". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. realizowany przez Gunna sequel "Supermana", czyli "Man of Tomorrow" oraz komediodramat "Thumb".

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