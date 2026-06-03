Co różni Supergirl i Supermana? Odpowiedź znajdziecie w zwiastunie

Już pod koniec miesiąca na ekrany kin trafi widowisko "Supergirl". Odpowiedzialne za produkcję studio Warner Bros. podzieliło się nowym zwiastunem. Jest super?
Nowy zwiastun "Supergirl"Rzecz w tym, że mój kuzyn i ja zupełnie inaczej rozumiemy, co to znaczy być bohaterem. On widzi we wszystkich dobro. Ja widzę, jacy są naprawdę
– mówi w zwiastunie grana przez Milly Alcock
tytułowa superbohaterka. Film będzie eksplorował jej moralne wątpliwości na drodze do stania się obrończynią ludzkości.
W oficjalnym opisie czytamy: Kiedy nieoczekiwany i bezwzględny przeciwnik atakuje niebezpiecznie blisko domu, Kara Zor-El, znana też jako Supergirl, niechętnie łączy siły z zaskakującym towarzyszem w pełnej przygód, międzygalaktycznej podróży w poszukiwaniu zemsty i sprawiedliwości.
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2022 rok. Milly Alcock na uroczystej premierze pierwszego sezonu "Rodu smoka"
Film wyreżyserował Craig Gillespie
na podstawie scenariusza Any Nogueiry
. W pozostałych rolach m.in. Jason Momoa
, Eve Ridley
, Matthias Schoenaerts
, David Krumholtz
i David Corenswet
.
Skąd znamy Milly Alcock?Milly Alcock
to pochodząca z Australii aktorka najlepiej znana z roli młodej Rhaenyry Targaryen
w serialu "Ród smoka
". Jako Supergirl
(Kara Zor-El) została przedstawiona w "Supermanie
" Jamesa Gunna
. W jej CV znajdziemy także seriale liczne seriale: "High Life
", "Tu będzie mój dom
", "Pine Gap
", "Fighting Season
", "Les Norton
", "Upright
", a ostatnio "Syreny
". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. realizowany przez Gunna
sequel "Supermana
", czyli "Man of Tomorrow
" oraz komediodramat "Thumb
".