Ile trwa "Supergirl"? Znamy metraż co do sekundy

Premiera "Supergirl" zbliża się wielkimi krokami. Poznaliśmy właśnie metraż zbliżającego się widowiska – i to co do sekundy.
Ile trwa "Supergirl"?
Jak podaje portal ComicBookMovie, "Supergirl
" będzie trwać dokładnie 1 godzinę 47 minut i 55 sekund
. Co za tym idzie, film o przygodach Kary Zor-El
będzie jedną z najkrótszych produkcji DC, które od czasu "Ptaków Nocy (i fantastycznej emancypacji pewnej Harley Quinn)
" (1 godzina 49 minut) trwały co najmniej dwie godziny (dla porównania ubiegłoroczny "Superman
" trwał 2 godziny 9 minut).
Stosunkowo krótki metraż oznacza także, że film nie będzie wierną adaptacją komiksu "Supergirl. Kobieta jutra". Oryginał autorstwa Toma Kinga (scenariusz) i Bilquis Evely (rysunki) ukazał się w Polsce nakladem wydawnictwa Egmont. W oficjalnym opisie czytamy: Kara Zor-El czuje, że nic nie ma sensu. Krypton przestał istnieć, a ona sama trafiła na Ziemię, gdzie jest skazana na życie w cieniu sławnego kuzyna – jako Supergirl, pomocnica Supermana. Wszystko się zmienia, gdy Karę zaczepia Ruthye, młoda mieszkanka odległej planety szukająca zemsty na mordercy ojca. Supergirl i zrozpaczona dziewczyna wyruszają w podróż przez gwiazdy, która pozwoli im odnaleźć siebie, pogodzić się z przeszłością i stawić czoła przyszłości.
"Superman" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Supermanie
". Film Jamesa Gunna
zapoczątkował nową erę w uniwersum DC.
Zobacz zwiastun "Supergirl"
"Supergirl
" trafi na ekrany jeszcze w tym miesiącu. Film będzie eksplorował moralne wątpliwości tytułowej bohaterki na drodze do stania się obrończynią ludzkości. W tytułowej roli Milly Alcock
. Zobaczcie zwiastun: