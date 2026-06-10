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Ile trwa "Supergirl"? Znamy metraż co do sekundy

Comic Book Movie / autor: /
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Ile trwa &quot;Supergirl&quot;? Znamy metraż co do sekundy
źródło: materialy promocyjne
Premiera "Supergirl" zbliża się wielkimi krokami. Poznaliśmy właśnie metraż zbliżającego się widowiska – i to co do sekundy.

Ile trwa "Supergirl"?


Jak podaje portal ComicBookMovie, "Supergirl" będzie trwać dokładnie 1 godzinę 47 minut i 55 sekund. Co za tym idzie, film o przygodach Kary Zor-El będzie jedną z najkrótszych produkcji DC, które od czasu "Ptaków Nocy (i fantastycznej emancypacji pewnej Harley Quinn)" (1 godzina 49 minut) trwały co najmniej dwie godziny (dla porównania ubiegłoroczny "Superman" trwał 2 godziny 9 minut).


Stosunkowo krótki metraż oznacza także, że film nie będzie wierną adaptacją komiksu "Supergirl. Kobieta jutra". Oryginał autorstwa Toma Kinga (scenariusz) i Bilquis Evely (rysunki) ukazał się w Polsce nakladem wydawnictwa Egmont. W oficjalnym opisie czytamy:

Kara Zor-El czuje, że nic nie ma sensu. Krypton przestał istnieć, a ona sama trafiła na Ziemię, gdzie jest skazana na życie w cieniu sławnego kuzyna – jako Supergirl, pomocnica Supermana. Wszystko się zmienia, gdy Karę zaczepia Ruthye, młoda mieszkanka odległej planety szukająca zemsty na mordercy ojca. Supergirl i zrozpaczona dziewczyna wyruszają w podróż przez gwiazdy, która pozwoli im odnaleźć siebie, pogodzić się z przeszłością i stawić czoła przyszłości. 

"Superman" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Supermanie". Film Jamesa Gunna zapoczątkował nową erę w uniwersum DC.



Zobacz zwiastun "Supergirl"


"Supergirl" trafi na ekrany jeszcze w tym miesiącu. Film będzie eksplorował moralne wątpliwości tytułowej bohaterki na drodze do stania się obrończynią ludzkości. W tytułowej roli Milly Alcock. Zobaczcie zwiastun:


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