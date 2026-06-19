"Supergirl" jak "Mad Max"? Są pierwsze reakcje na film

Zbliża się premiera "Supergirl", tymczasem do sieci trafiły już pierwsze reakcje na widowisko z Milly Alcock w roli Kary Zor-El. Co z nich wynika? Poniżej znajdziecie podsumowanie opinii, choć już na wstępie zaznaczmy, że przeważają pozytywne głosy.
Dziennikarze komentują "Supergirl"
Reżyserowany przez Craiga Gillespie
film opowiada historię Supergirl
, która wyrusza na misję ratunkową swojego ukochanego psa Krypto. Po drodze spotyka m.in. granego przez Jasona Momoę
Lobo - jedną z najbardziej wyczekiwanych postaci nowego filmowego uniwersum DC.
Dziennikarze zwracają uwagę, że "Supergirl
" znacząco różni się od tego, czego spodziewali się po kosmicznej przygodzie osadzonej w DCU. Mike Ryan stwierdził, że film bardziej przypomina serię "Mad Max
" niż produkcje pokroju "Strażników Galaktyki
", wskazując na "brudne światy, odrażających złoczyńców i autodestrukcyjną bohaterkę". Film ma być mroczniejszy niż ubiegłoroczny "Superman
".
Serwis Gizmodo pochwalił złożone relacje między bohaterami i silny ładunek emocjonalny. Z kolei Den of Geek nazwał "Supergirl
" filmem superbohaterskim, którego brakowało, podkreślając, że Alcock
całkowicie zawłaszcza tę rolę i może zmienić sposób postrzegania tytułowej bohaterki przez widzów.
W recenzjach regularnie przewija się także pochwała występu Momoy
. Autorzy pierwszych opinii opisują, że jest stworzony do tej roli, a część komentatorów przyznaje, że chciałaby jeszcze więcej jego obecności na ekranie. Nie wszystkie reakcje są jednak bezkrytyczne. Portal Discussing Film uznał, że choć Alcock świetnie sprawdza się jako Kara Zor-El, sam film zbyt długo się rozkręca i ostatecznie nie dorównuje energii swojej gwiazdy.
Podobne zastrzeżenia zgłosił serwis Mama's Geeky, którego zdaniem niektóre decyzje adaptacyjne oraz mało wyrazisty antagonista sprawiają, że produkcja nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału.
Film zadebiutuje 26 czerwca.
"Supergirl" - zwiastun