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"Supergirl" jak "Mad Max"? Są pierwsze reakcje na film

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Supergirl%22%3A+pierwsze+reakcje+na+film+DCU+z+Milly+Alcock+i+Jasonem+Momo%C4%85-167167
&quot;Supergirl&quot; jak &quot;Mad Max&quot;? Są pierwsze reakcje na film
Zbliża się premiera "Supergirl", tymczasem do sieci trafiły już pierwsze reakcje na widowisko z Milly Alcock w roli Kary Zor-El. Co z nich wynika? Poniżej znajdziecie podsumowanie opinii, choć już na wstępie zaznaczmy, że przeważają pozytywne głosy. 

Dziennikarze komentują "Supergirl"




Reżyserowany przez Craiga Gillespie film opowiada historię Supergirl, która wyrusza na misję ratunkową swojego ukochanego psa Krypto. Po drodze spotyka m.in. granego przez Jasona Momoę Lobo - jedną z najbardziej wyczekiwanych postaci nowego filmowego uniwersum DC.

Dziennikarze zwracają uwagę, że "Supergirl" znacząco różni się od tego, czego spodziewali się po kosmicznej przygodzie osadzonej w DCU. Mike Ryan stwierdził, że film bardziej przypomina serię "Mad Max" niż produkcje pokroju "Strażników Galaktyki", wskazując na "brudne światy, odrażających złoczyńców i autodestrukcyjną bohaterkę". Film ma być mroczniejszy niż ubiegłoroczny "Superman". 

Serwis Gizmodo pochwalił złożone relacje między bohaterami i silny ładunek emocjonalny. Z kolei Den of Geek nazwał "Supergirl" filmem superbohaterskim, którego brakowało, podkreślając, że Alcock całkowicie zawłaszcza tę rolę i może zmienić sposób postrzegania tytułowej bohaterki przez widzów.

W recenzjach regularnie przewija się także pochwała występu Momoy. Autorzy pierwszych opinii opisują, że jest stworzony do tej roli, a część komentatorów przyznaje, że chciałaby jeszcze więcej jego obecności na ekranie.

Nie wszystkie reakcje są jednak bezkrytyczne. Portal Discussing Film uznał, że choć Alcock świetnie sprawdza się jako Kara Zor-El, sam film zbyt długo się rozkręca i ostatecznie nie dorównuje energii swojej gwiazdy. Podobne zastrzeżenia zgłosił serwis Mama's Geeky, którego zdaniem niektóre decyzje adaptacyjne oraz mało wyrazisty antagonista sprawiają, że produkcja nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału.

Film zadebiutuje 26 czerwca.

"Supergirl" - zwiastun



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