"Supergirl" będzie hitem? Są pierwsze prognozy otwarcia widowiska DC Studios

Już tylko kilka tygodni dzieli nas od premiery widowiska komiksowego "Supergirl". Jest to druga produkcja DC Studios od czasu zmian na kierowniczych stanowiskach wytwórni. Pierwszym był przed rokiem "Superman". Czy nowy film powtórzy sukces? Mamy odpowiedź.
Ile zarobi "Supergirl" na otwarcie w USA?
W Ameryce ruszyła właśnie przedsprzedaż na "Supergirl
". Nie jest jednak ona uwzględniona w pierwszych prognozach na otwarcie. A te są dość zachowawcze. Mówią one bowiem o otwarciu nie mniejszym niż 55 milionów dolarów.
Oznacza to mocny spadek w porównaniu do "Supermana
", który przed rokiem debiutował w Ameryce kwotą 125 milionów dolarów
. Jest to jednak wynik dużo lepszy od dwóch ostatnich produkcji wcześniejszego uniwersum DC
: "Aquaman i Zaginione Królestwo
" miał na otwarcie niespełna 28 milionów dolarów, a "Blue Beetle
" - 25 milionów.
Z badań konsumentów wynika, że świadomość istnienia filmu "Supergirl
" jest większa niż w przypadku "Mandaloriana i Grogu
" oraz "Thunderbolts*
", więc w teorii jest szansa na otwarcie wyższe od tego, jakie teraz jest prognozowane. Nowe "Gwiezdne wojny
" zarobiły na otwarcie 81,6 mln dolarów, a widowisko Marvela - 74,3 mln dolarów.
W DC Studios na pewno trzymają kciuki, by otwarcie okazało się lepsze od aktualnych szacunków. A wszystko dlatego, że budżet "Supergirl" szacowany jest na 175 milionów dolarów
.
Kiedy nieoczekiwany i bezwzględny przeciwnik atakuje niebezpiecznie blisko domu, Kara Zor-El, znana też jako Supergirl
, niechętnie łączy siły z zaskakującym towarzyszem w pełnej przygód, międzygalaktycznej podróży w poszukiwaniu zemsty i sprawiedliwości.
Zwiastun filmu "Supergirl"