Newsy Filmy "Supergirl" na VOD już za kilka dni. Będzie lepsza oglądalność niż w kinach?
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"Supergirl" na VOD już za kilka dni. Będzie lepsza oglądalność niż w kinach?

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Supergirl%22+na+VOD+ju%C5%BC+za+kilka+dni.+B%C4%99dzie+lepsza+ogl%C4%85dalno%C5%9B%C4%87+ni%C5%BC+w+kinach-167718
&quot;Supergirl&quot; na VOD już za kilka dni. Będzie lepsza oglądalność niż w kinach?
Dwa tygodnie temu pisaliśmy o plotce krążącej po sieci, która wskazywała na to, kiedy "Supergirl" trafi do dystrybucji cyfrowej. Teraz okazało się, że plotki te był prawdziwe... prawie... myliły się bowiem zaledwie o jeden dzień.

"Supergirl" będzie hitem VOD?



"Supergirl" to widowisko DC Studios, które trafiło do kin dokładnie miesiąc temu. Obraz był drugim kinowym widowiskiem zrealizowanym przez nowe władze wytwórni Jamesa Gunna i Petera Safrana. Pierwszym był wprowadzony do kin rok wcześniej "Superman".

Pierwszy film DC Studios nie rozbił box-office'owego banku, ale miał solidne wyniki. Obraz w amerykańskich kinach zarobił ponad 354 mln dolarów, a globalnie 618,7 mln dolarów. Na tym tle "Supergirl" wypada fatalnie. Z amerykańskich kin pochodzi zaledwie 70 milionów dolarów, a reszta świata dała 51 milionów, co oznacza, że globalne wpływy wyniosły zaledwie 121,9 mln dolarów (dla porównania 125 mln dolarów to wynik otwarcia z amerykańskich kin "Supermana").


Nie ma się więc co dziwić, że Warner Bros. śpieszy się z premierą w dystrybucji cyfrowej licząc, że tu odbije sobie przynajmniej część strat poniesionych w wyniku dystrybucji kinowej. Film trafi do wypożyczenia lub cyfrowego kupna na platformach streamingowych już 27 lipca.

Fani nośników fizycznych, którzy myślą o zakupie "Supergirl", muszą uzbroić się w cierpliwość. Wydanie 4K UHD, Blu-ray i DVD planowane jest dopiero na 4 września.

Kiedy widowisko będzie dostępne na platformie HBO Max w ramach abonamentu, tego na razie Warner nie ujawnia.

Zwiastun filmu "Supergirl"




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