"Supergirl" na VOD już za kilka dni. Będzie lepsza oglądalność niż w kinach?

Dwa tygodnie temu pisaliśmy o plotce krążącej po sieci, która wskazywała na to, kiedy "Supergirl" trafi do dystrybucji cyfrowej. Teraz okazało się, że plotki te był prawdziwe... prawie... myliły się bowiem zaledwie o jeden dzień.
"Supergirl" będzie hitem VOD? "Supergirl"
to widowisko DC Studios, które trafiło do kin dokładnie miesiąc temu. Obraz był drugim kinowym widowiskiem zrealizowanym przez nowe władze wytwórni Jamesa Gunna
i Petera Safrana
. Pierwszym był wprowadzony do kin rok wcześniej "Superman
".
Pierwszy film DC Studios nie rozbił box-office'owego banku, ale miał solidne wyniki. Obraz w amerykańskich kinach zarobił ponad 354 mln dolarów, a globalnie 618,7 mln dolarów. Na tym tle "Supergirl"
wypada fatalnie. Z amerykańskich kin pochodzi zaledwie 70 milionów dolarów, a reszta świata dała 51 milionów, co oznacza, że globalne wpływy wyniosły zaledwie 121,9 mln dolarów
(dla porównania 125 mln dolarów to wynik otwarcia z amerykańskich kin "Supermana
").
Nie ma się więc co dziwić, że Warner Bros. śpieszy się z premierą w dystrybucji cyfrowej licząc, że tu odbije sobie przynajmniej część strat poniesionych w wyniku dystrybucji kinowej. Film trafi do wypożyczenia lub cyfrowego kupna na platformach streamingowych już 27 lipca
.
Fani nośników fizycznych, którzy myślą o zakupie "Supergirl"
, muszą uzbroić się w cierpliwość. Wydanie 4K UHD, Blu-ray i DVD planowane jest dopiero na 4 września
.
Kiedy widowisko będzie dostępne na platformie HBO Max w ramach abonamentu, tego na razie Warner nie ujawnia.
Zwiastun filmu "Supergirl"