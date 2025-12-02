Newsy Filmy Pokazano "Supergirl". Czy James Gunn i jego DC Studios ma hit?
Filmy

Pokazano "Supergirl". Czy James Gunn i jego DC Studios ma hit?

CBR / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Supergirl%22+na+pokazach+testowych.+W+sieci+pierwsze+opinie+o+produkcji+DC+Studios-164177
Pokazano &quot;Supergirl&quot;. Czy James Gunn i jego DC Studios ma hit?
W przyszłym roku do kin trafi "Supergirl", czyli drugie kinowe widowisko tworzonego przez Jamesa Gunna uniwersum DC. Sam Gunn jednak był tylko producentem obrazu. Czy bez niego za sterami będzie hit? Studio zna już odpowiedź. Film był bowiem prezentowany na pokazach testowych.

Będzie dobrze? Jak widownia z pokazów testowych ocenia "Supergirl"?



Punktem wyjścia dla "Supergirl" jest komiks "Supergirl: Woman of Tomorrow". Jednak twórcy jedynie się nim inspirowali. Tytułowa bohaterka wyrusza w podróż przez galaktykę, by dotrzeć na imprezę z okazji swoich 21 urodzin. W podróży towarzyszy jej pies Krypto. Po drodze spotyka młodą kobietę imieniem Ruthye i tak zostanie wplątana w morderczą misję zemsty.


Jako Supergirl zobaczymy oczywiście Milly Alcock. W obsadzie jest też Jason Momoa, któremu przypadła w udziale rola Lobo.

Fani komiksów DC bardziej niż na Alcock w roli Supergirl czekają właśnie na Lobo. Szczęśliwcy już wiedzą, jak wypadł w tej roli Momoa, bowiem w Los Angeles odbył się pokaz testowy. Do sieci trafiły już pierwsze opinie. Na razie milczą one na temat Lobo, ale o filmie "Supergirl" wypowiadają się pozytywnie. Widowisko zostało ciepło przyjęte przez widownię testową.

Oczywiście sukces na pokazach testowych nie oznacza jeszcze sukcesu w kinach. Historia X Muzy pełna jest przykładów doskonale ocenianych produkcji na testach, których potem w kinach nikt nie chciał oglądać. Czy "Supergirl" będzie jedną z nich? Tego dowiemy się w przyszłym roku.

Zwiastun filmu "Superman", w którym debiutowała Milly Alcock jako Supergirl




Powiązane artykuły Supergirl: Woman of Tomorrow

Zobacz wszystkie artykuły

Supergirl: Woman of Tomorrow  (2026)

 Supergirl: Woman of Tomorrow

Superman  (2025)

 Superman

Koszmarne Komando  (2024)

 Koszmarne Komando

Waller  (2026)

 Waller

Najnowsze Newsy

Inne Filmy

Oscarowy faworyt skazany. Odbędzie wyrok w irańskim więzieniu?

2 komentarze
VOD Seriale

Serialowy "God of War" ma reżysera. Fani zaakceptują wybór Amazon Studios?

Seriale

Nowy Harry Potter komentuje list od Daniela Radcliffe'a

VOD Seriale

Nowy aktor u boku Sophie Turner w serialowym "Tomb Raiderze"

1 komentarz
Filmy

Diddy atakuje dokument o Diddym wyprodukowany przez 50 Centa

2 komentarze
Filmy Gry

Gra "Helldivers" trafi do kin. Za kamerą reżyser serii "Szybcy i wściekli"

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Wyścig po Oscary 2026: "To był zwykły przypadek" pierwszym faworytem!

11 komentarzy