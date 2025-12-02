Pokazano "Supergirl". Czy James Gunn i jego DC Studios ma hit?

W przyszłym roku do kin trafi "Supergirl", czyli drugie kinowe widowisko tworzonego przez Jamesa Gunna uniwersum DC. Sam Gunn jednak był tylko producentem obrazu. Czy bez niego za sterami będzie hit? Studio zna już odpowiedź. Film był bowiem prezentowany na pokazach testowych.
Będzie dobrze? Jak widownia z pokazów testowych ocenia "Supergirl"?
Punktem wyjścia dla "Supergirl"
jest komiks "Supergirl: Woman of Tomorrow". Jednak twórcy jedynie się nim inspirowali. Tytułowa bohaterka wyrusza w podróż przez galaktykę, by dotrzeć na imprezę z okazji swoich 21 urodzin. W podróży towarzyszy jej pies Krypto. Po drodze spotyka młodą kobietę imieniem Ruthye i tak zostanie wplątana w morderczą misję zemsty.
Jako Supergirl
zobaczymy oczywiście Milly Alcock
. W obsadzie jest też Jason Momoa
, któremu przypadła w udziale rola Lobo.
Fani komiksów DC bardziej niż na Alcock
w roli Supergirl
czekają właśnie na Lobo. Szczęśliwcy już wiedzą, jak wypadł w tej roli Momoa
, bowiem w Los Angeles odbył się pokaz testowy. Do sieci trafiły już pierwsze opinie. Na razie milczą one na temat Lobo, ale o filmie "Supergirl"
wypowiadają się pozytywnie. Widowisko zostało ciepło przyjęte przez widownię testową.
Oczywiście sukces na pokazach testowych nie oznacza jeszcze sukcesu w kinach. Historia X Muzy pełna jest przykładów doskonale ocenianych produkcji na testach, których potem w kinach nikt nie chciał oglądać. Czy "Supergirl
" będzie jedną z nich? Tego dowiemy się w przyszłym roku.
Zwiastun filmu "Superman", w którym debiutowała Milly Alcock jako Supergirl