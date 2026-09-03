"Supergirl" wreszcie znajdzie widzów? Wiemy, kiedy premiera na HBO Max

W czerwcu widowisko komiksowe DC Studios "Supergirl" rozpoczęło walkę o widza. W kinach się nie udało, jednak wkrótce film trafi na platformę HBO Max. Czy jej subskrybenci skuszą się na drugi film z nowego uniwersum DC?
Znamy datę premiery "Supergirl" na HBO Max
Oczywiście "Supergirl"
już teraz można oficjalnie oglądać bez wychodzenia z domu. Trzeba jednak za to zapłacić, kupując lub wypożyczając cyfrową wersję. Abonenci HBO Max zobaczą film bez dodatkowych opłat. Kiedy? Jak donosi Variety, premiera została wyznaczona na 10 września
, czyli dokładnie za tydzień. "Supergirl"
jest drugim kinowym widowiskiem nowego uniwersum DC. Obraz jednak został zignorowany przez kinowych widzów. Na całym świecie zarobił tylko 126,4 mln dolarów
. A to oznacza, że nie dobił nawet do poziomu szacowanego budżetu. Ten miał ponoć wynieść 170 milionów dolarów.
Kiedy w "Supergirl"
nieoczekiwany i bezwzględny przeciwnik atakuje niebezpiecznie blisko domu, Kara Zor-El
, znana też jako Supergirl
, niechętnie łączy siły z zaskakującym towarzyszem w pełnej przygód, międzygalaktycznej podróży w poszukiwaniu zemsty i sprawiedliwości.
Zwiastun filmu "Supergirl"