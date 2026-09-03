Newsy Filmy "Supergirl" wreszcie znajdzie widzów? Wiemy, kiedy premiera na HBO Max
VOD / Filmy

"Supergirl" wreszcie znajdzie widzów? Wiemy, kiedy premiera na HBO Max

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Supergirl%22+wreszcie+znajdzie+widz%C3%B3w+Wiemy%2C+kiedy+premiera+na+HBO+Max-168398
&quot;Supergirl&quot; wreszcie znajdzie widzów? Wiemy, kiedy premiera na HBO Max
źródło: materialy promocyjne
W czerwcu widowisko komiksowe DC Studios "Supergirl" rozpoczęło walkę o widza. W kinach się nie udało, jednak wkrótce film trafi na platformę HBO Max. Czy jej subskrybenci skuszą się na drugi film z nowego uniwersum DC?

Znamy datę premiery "Supergirl" na HBO Max



Oczywiście "Supergirl" już teraz można oficjalnie oglądać bez wychodzenia z domu. Trzeba jednak za to zapłacić, kupując lub wypożyczając cyfrową wersję. Abonenci HBO Max zobaczą film bez dodatkowych opłat. Kiedy? Jak donosi Variety, premiera została wyznaczona na 10 września, czyli dokładnie za tydzień.


"Supergirl" jest drugim kinowym widowiskiem nowego uniwersum DC. Obraz jednak został zignorowany przez kinowych widzów. Na całym świecie zarobił tylko 126,4 mln dolarów. A to oznacza, że nie dobił nawet do poziomu szacowanego budżetu. Ten miał ponoć wynieść 170 milionów dolarów.

Kiedy w "Supergirl" nieoczekiwany i bezwzględny przeciwnik atakuje niebezpiecznie blisko domu, Kara Zor-El, znana też jako Supergirl, niechętnie łączy siły z zaskakującym towarzyszem w pełnej przygód, międzygalaktycznej podróży w poszukiwaniu zemsty i sprawiedliwości.

Zwiastun filmu "Supergirl"




Powiązane artykuły Supergirl

Zobacz wszystkie artykuły

Supergirl  (2026)

 Supergirl

Superman  (2025)

 Superman

Koszmarne Komando  (2024)

 Koszmarne Komando

Latarnie  (2026)

 Latarnie

Najnowsze Newsy

Inne Filmy

Witold Płóciennik nie żyje. Poszukiwany operator miał 56 lat

3 komentarze
Filmy

Reżyser sequela "Nigdy w życiu!" zabiera głos

4 komentarze
VOD Seriale Multimedia

Dave Bautista chwali się ciałem. Idealny Kratos z "God of War"?

14 komentarzy
Filmy

Sandra Hüller zagra mężczyznę. Co wiemy o "Arbeit und Struktur"?

2 komentarze
Seriale

Powstanie 3. sezon "MobLand". Tom Hardy wróci?

1 komentarz
Filmy

Nie żyje ikona amerykańskiego feminizmu

15 komentarzy

Nie żyje Carla Jeffery ("Zombi"). Miała 33 lata

5 komentarzy