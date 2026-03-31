Nowy zwiastun filmu "Supergirl: Woman of Tomorrow" właśnie wylądował! Opublikowany dziś przez studio Warner Bros. materiał promocyjny ponownie zapewnia, że heroska w swoim solowym filmie niekoniecznie będzie działała solo. Pomocną dłoń wyciągnie do niej Lobo, wierny psi towarzysz Krypto oraz kosmitka Ruthye Marye Knoll. Całą tę trójkę możecie zobaczyć w poniższym zwiastunie. Nie zabrakło także i Supermana, w którego po raz kolejny wciela się David Corenswet.

Sam zwiastun zaznacza jednak, że rola Davida Corensweta nie będzie prawdopodobnie w filmie zbyt wielka. Twórcom zależy, by pierwsza od 1984 roku pełnometrażowa produkcja aktorska o Supergirl oddała bohaterce należną jej sprawiedliwość. Widzimy więc, że protagonistce jest tak daleko do jej ułożonego kuzyna, jak to tylko możliwe. Sama zaznacza nawet, że jeśli Superman w każdym dostrzegał dobro, ona widzi... prawdę.



Na potrzeby filmu twórcy "Supergirl: Woman of Tomorrow" sięgnęli po dosyć nowy komiks "Woman of Tomorrow" z 2022 roku, słynący z poważniejszego tonu i portretowania Supergirl jako bohaterki obciążonej traumą, a nie tylko kosmiczną siłą. Nowa Kara nie będzie więc kolejną superbohaterką, która uratuje świat. Będzie dziewczyną, która musi zmierzyć się z własną przeszłością, emocjami i konsekwencjami wyborów. 

Reżyserem produkcji jest znany z filmu "Cruella" i "Inwestorzy amatorzy" Craig Gillespie. Scenarzystką została z kolei Ana Nogueira, która ma na swoim koncie kilka odcinków "Pamiętników wampirów" i "Czarnej listy". Poza Milly Alcock w tytułowej roli na ekranie zobaczymy także: Jasona Momoę (Lobo), Matthiasa Schoenaertsa (Krem z Żółtych Wzgórz), Davida Corensweta (Superman) Davida Krumholtza (Zor-El) oraz Evę Ridley (Ruthye Marye Knoll). Film trafi do kin już 26 czerwca.

Powiązane artykuły Supergirl: Woman of Tomorrow

Zobacz wszystkie artykuły

Supergirl: Woman of Tomorrow  (2026)

 Supergirl: Woman of Tomorrow

Superman  (2025)

 Superman

Koszmarne Komando  (2024)

 Koszmarne Komando

DC Crime  (2027)

 DC Crime

Najnowsze Newsy

Filmy

Nie żyje Aleksandra Zawieruszanka. Aktorka miała 88 lat

1 komentarz
Filmy Multimedia

"Backrooms": Reinsve i Ejiofor w zwiastunie horroru od Youtubera

2 komentarze
Seriale Multimedia

Odwiedzicie "Przylądek strachu"? Apple ujawnia zwiastun serialu

17 komentarzy

FINA i Netflix przywrócą blask klasyce polskiego kina

3 komentarze
Wideo

Na Potęgę Posępnego Czerepu! Oto zwiastun "Władców Wszechświata"

30 komentarzy

Plus i Polsat Box z nowym pakietem streamingowym

1 komentarz

Kwietniowe nowości HBO Max wprawią was w euforię

6 komentarzy