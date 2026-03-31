Nowy zwiastun filmu "Supergirl: Woman of Tomorrow" właśnie wylądował! Opublikowany dziś przez studio Warner Bros. materiał promocyjny ponownie zapewnia, że heroska w swoim solowym filmie niekoniecznie będzie działała solo. Pomocną dłoń wyciągnie do niej Lobo, wierny psi towarzysz Krypto oraz kosmitka Ruthye Marye Knoll. Całą tę trójkę możecie zobaczyć w poniższym zwiastunie. Nie zabrakło także i Supermana, w którego po raz kolejny wciela się David Corenswet.
"Supergirl: Woman of Tomorrow" – nowy zwiastun filmu
"Supergirl: Woman of Tomorrow" – co wiemy?
Sam zwiastun zaznacza jednak, że rola Davida Corensweta
nie będzie prawdopodobnie w filmie zbyt wielka. Twórcom zależy, by pierwsza od 1984 roku pełnometrażowa produkcja aktorska o Supergirl
oddała bohaterce należną jej sprawiedliwość. Widzimy więc, że protagonistce jest tak daleko do jej ułożonego kuzyna, jak to tylko możliwe. Sama zaznacza nawet, że jeśli Superman
w każdym dostrzegał dobro, ona widzi... prawdę.
Na potrzeby filmu twórcy "Supergirl: Woman of Tomorrow
" sięgnęli po dosyć nowy komiks "Woman of Tomorrow" z 2022 roku, słynący z poważniejszego tonu i portretowania Supergirl
jako bohaterki obciążonej traumą, a nie tylko kosmiczną siłą. Nowa Kara nie będzie więc kolejną superbohaterką, która uratuje świat. Będzie dziewczyną, która musi zmierzyć się z własną przeszłością, emocjami i konsekwencjami wyborów.
Reżyserem produkcji jest znany z filmu "Cruella
" i "Inwestorzy amatorzy
" Craig Gillespie
. Scenarzystką została z kolei Ana Nogueira
, która ma na swoim koncie kilka odcinków "Pamiętników wampirów
" i "Czarnej listy
". Poza Milly Alcock
w tytułowej roli na ekranie zobaczymy także: Jasona Momoę
(Lobo), Matthiasa Schoenaertsa
(Krem z Żółtych Wzgórz), Davida Corensweta
(Superman) Davida Krumholtza
(Zor-El) oraz Evę Ridley
(Ruthye Marye Knoll). Film trafi do kin już 26 czerwca.