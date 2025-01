"Superman", "Wicked 2", "Avatar 3" i inne filmowe hity. Obejrzyj je wszystkie w Cinema City z kartą Unlimited taniej!

Unlimited to jedyny abonament kinowy dostępny na polskim rynku. Zapewnia nielimitowany dostęp do filmów 2D we wszystkich kinach Cinema City, zniżki w barach i kawiarniach Cinema City, seanse filmów w formatach specjalnych 3D, IMAX, 4DX, ScreenX, VIP za niewielką dopłatą, możliwość udziału w pokazach przedpremierowych dla klubowiczów, oferty specjalne m.in. darmowy popcorn na urodziny czy do 50% zniżki na wybrane wydarzenia specjalne, a także – niezapomniane kinowe emocje i rozrywkę na każdy nastrój. Nie dość, że gwarantuje dostęp do tak wielu benefitów, to jest bardzo atrakcyjny cenowo. Miesięczny koszt członkostwa zwraca się już po 2 seansach w miesiącu.W związku z początkiem nowego roku Cinema City przygotowało dla swoich widzów wyjątkową promocję. Wszyscy ci, którzy pomiędzy 24 do 31 stycznia, dołączą do programu Unlimited, otrzymają zniżkę – 20% na cały rok (przy wyborze rocznego abonamentu) lub 25% na pierwszy miesiąc (przy wyborze miesięcznego planu płatności). Taka okazja prędko się nie powtórzy.A w tym roku okazji do odwiedzenia Cinema City nie zabraknie. Na kinowych ekranach pojawi się ponad 200 premierowych produkcji – komedii, dramatów, thrillerów, horrorów, fantasy i animacji. Zarówno hollywoodzkich, jak i polskich.W styczniu w Cinema City zobaczyć można będzie m.in. kolejny film o przygodach Pana Kleksa –, kontynuację perypetii zbuntowanych licealistów i ich charyzmatycznego nauczyciela –, a także wyjątkowe produkcje dla najmłodszych –oraz. W lutym na kinowe ekrany zawitają m.in.z niesamowitą Renee Zellweger w roli głównej, Harrisonem Fordem , horrorw gwiazdorskiej obsadzie, a także- wciągająca opowieść o pierwszych ważnych wyborach, przyjaźni i gotowości do zmian z udziałem topowych polskich influencerów oraz J acka Komana Małgorzaty Foremniak . W marcu zaś miłośnicy kina będą mogli wybrać się na m.in.z wyjątkową kreacją Any de Armas , widowisko science fiction Robertem Pattinsonem w tytułowej roli, komedię obyczajową Konradem Elerykiem , a także – długo wyczekiwaną superprodukcję Disneya –W kolejnych miesiącach na widzów Cinema City czekać będą takie filmowe hity, jak m.in. komedia przygodowa oparta na kultowej grze –, thriller Ramim Malekiem w roli głównej, dramat muzycznyopowiadający o życiu i karierze króla popu – Michaela Jacksona,z uniwersum Marvela,z niezastąpionym Tomem Cruisem – thriller o młodej zabójczyni, która szuka zemsty na ludziach, którzy pozbawili ją rodziny, kolejna część kultowej serii Bradem Pittem w jednej z głównych ról, czwarta część, komedia Izą Kuną oraz Adamem Woronowiczem w obsadzie, druga część musicalu, a także kolejna częśćJedno jest pewne – kinowych emocji i rozrywki na najwyższym poziomie w 2025 r. w Cinema City nie zabraknie!Wszystkie szczegóły dotyczące abonamentu kinowego Unlimited znajdują się na stronie https://www.cinema-city.pl/unlimited