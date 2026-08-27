Newsy Filmy "Superman: Man of Tomorrow": James Gunn ogłasza koniec zdjęć
Filmy

"Superman: Man of Tomorrow": James Gunn ogłasza koniec zdjęć

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Superman%3A+Man+of+Tomorrow%22%3A+James+Gunn+og%C5%82asza+koniec+zdj%C4%99%C4%87-168254
&quot;Superman: Man of Tomorrow&quot;: James Gunn ogłasza koniec zdjęć
źródło: materialy promocyjne
"Man of Tomorrow", czyli sequel widowiska z 2025 roku, coraz bliżej. James Gunn właśnie pochwalił się zakończeniem prac na planie.

Koniec zdjęć do widowiska "Superman: Man of Tomorrow"


Gunn poinformował o zakończeniu prac na planie widowiska "Superman: Man of Tomorrow" w mediach społecznościowych. W poście, który zilustrował dwiema pamiątkowymi fotografiami zza kulis, napisał:

Zakończyliśmy zdjęcia do "Człowieka jutra". To było naprawdę radosne doświadczenie, jestem niezmiernie wdzięczny swojej obsadzie i ekipie. Na pierwszym zdjęciu: Nicholas Hoult wskoczył do jeziora po ostatnim ujęciu. Drugie zdjęcie: ekipa ekspertów (bez Briana) na planie podczas całego ujęcia. Dzięki nim kręcenie filmu to czysta przyjemność.

Oryginalny post znajdziecie poniżej: 



"Superman: Man of Tomorrow" trafi do kin 9 lipca przyszłego roku. Człowiek ze Stali (David Corenswet) będzie musiał zawiązać sojusz ze swoim arcywrogiem Lexem Luthorem (Nicholas Hoult). Wspólnie stawią czoła jeszcze większemu zagrożeniu: superinteligentnemu złoczyńcy Brainiacowi (Lars Eidinger).

"Superman" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Supermanie" Jamesa Gunna



Zobacz zwiastun "Supermana"


"Superman" trafił na ekrany kin w lipcu 2025 roku. Na całym świecie zarobił 618,7 miliona dolarów, co daje mu dziesiąte miejsce w światowym box offisie. Wcielającemu się w tytułową rolę Davidowi Corenswetowi partnerowali m.in. Rachel Brosnahan (jako Lois Lane) i Nicholas Hoult (jako Lex Luthor). Przypominamy zwiastun: 

Powiązane artykuły James Gunn

Zobacz wszystkie artykuły

Superman: Man of Tomorrow  (2027)

 Superman: Man of Tomorrow

Superman  (2025)

 Superman

Peacemaker  (2022)

 Peacemaker

Supergirl  (2026)

 Supergirl

Najnowsze Newsy

"Między słowami" 30 września o godz. 20:00 w kinie Iluzjon

Filmy

Czy "Resident Evil" będzie wierną adaptacją gry?

1 komentarz
Filmy

Wyścigi i wypadki w filmie o Maseratich. Na ekranie gwiazdy! ZWIASTUN

1 komentarz
Filmy

Zagrał go Pattinson, a on wykupił reklamy przed filmem

Drugi tom hitowej serii "Game Changers" już jest dostępny!

Seriale

Dwa nowe seriale ze świata "Top Boya". W jednym Barry Keoghan

Filmy

Dwa "Koszmary z ulicy Wiązów", siedmioro chętnych reżyserów

2 komentarze