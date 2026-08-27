"Superman: Man of Tomorrow": James Gunn ogłasza koniec zdjęć

"Man of Tomorrow", czyli sequel widowiska z 2025 roku, coraz bliżej. James Gunn właśnie pochwalił się zakończeniem prac na planie.
Koniec zdjęć do widowiska "Superman: Man of Tomorrow"Gunn
poinformował o zakończeniu prac na planie widowiska "Superman: Man of Tomorrow
" w mediach społecznościowych. W poście, który zilustrował dwiema pamiątkowymi fotografiami zza kulis, napisał: Zakończyliśmy zdjęcia do "Człowieka jutra". To było naprawdę radosne doświadczenie, jestem niezmiernie wdzięczny swojej obsadzie i ekipie. Na pierwszym zdjęciu: Nicholas Hoult wskoczył do jeziora po ostatnim ujęciu. Drugie zdjęcie: ekipa ekspertów (bez Briana) na planie podczas całego ujęcia. Dzięki nim kręcenie filmu to czysta przyjemność.
Oryginalny post znajdziecie poniżej:
"Superman: Man of Tomorrow
" trafi do kin 9 lipca przyszłego roku. Człowiek ze Stali
(David Corenswet
) będzie musiał zawiązać sojusz ze swoim arcywrogiem Lexem Luthorem
(Nicholas Hoult
). Wspólnie stawią czoła jeszcze większemu zagrożeniu: superinteligentnemu złoczyńcy Brainiacowi
(Lars Eidinger
).
"Superman" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Supermanie
" Jamesa Gunna
:
Zobacz zwiastun "Supermana"
"Superman
" trafił na ekrany kin w lipcu 2025 roku. Na całym świecie zarobił 618,7 miliona dolarów, co daje mu dziesiąte miejsce w światowym box offisie. Wcielającemu się w tytułową rolę Davidowi Corenswetowi
partnerowali m.in. Rachel Brosnahan
(jako Lois Lane
) i Nicholas Hoult
(jako Lex Luthor
). Przypominamy zwiastun: