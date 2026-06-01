"Superman: Man of Tomorrow": Jest pierwsze zdjęcie! Lex Luthor gotowy do akcji

Mamy pierwsze zdjęcie zapowiadające kontynuację "Supermana", "Superman: Man of Tomorrow". Zobaczcie, jak prezentuje się Nicholas Hoult jako Lex Luthor w jego ikonicznej zbroi, wyjętej prosto z kart komiksów.
Tak zapowiada się "Man of Tomorrow" James Gunn ujawnił zdjęcie w mediach społecznościowych.
Zdjęcia do "Man of Tomorrow
" wciąż trwają w Atlancie. Prace ruszyły w kwietniu i mają potrwać do sierpnia. Znana czytelnikom komiksów zbroja, w której występuje tu Lex Luthor, zapowiada tymczasowy sojusz między Supermanem a jego największym przeciwnikiem.
Panowie będą musieli połączyć siły, kiedy na horyzoncie pojawi się większe zagrożenie – pod postacią złego Brainiaca
.
Do roli Supermana
wraca David Corenswet
, natomiast Nicholas Hoult
ponownie wcieli się w Lexa Luthora
. Brainiaca
zagra Lars Eidinger
. W obsadzie znajdują się również Adria Arjona
, Aaron Pierre
, Rachel Brosnahan
jako Lois Lane
, Skyler Gisondo
jako Jimmy Olsen
, Sara Sampaio
, Isabela Merced
, Nathan Fillion
i Edi Gathegi
.
Premiera filmu została zaplanowana na 9 lipca 2027 roku. Wcześniej do kin i telewizji trafią inne projekty nowego uniwersum DC - "Supergirl
", "Clayface
" oraz serial "Lanterns
".
"Supergirl" – zwiastun
Twórcy "Supergirl: Woman of Tomorrow" sięgnęli po komiks "Woman of Tomorrow", słynący z poważniejszego tonu i portretowania Supergirl jako bohaterki obciążonej traumą, a nie tylko kosmiczną siłą. Nowa Kara nie będzie więc kolejną superbohaterką, która uratuje świat. Będzie dziewczyną, która musi zmierzyć się z własną przeszłością, emocjami i konsekwencjami wyborów.