"Superman: Man of Tomorrow": Jest pierwsze zdjęcie! Lex Luthor gotowy do akcji
World of Reel / autor: /
źródło: Materiały prasowe
Mamy pierwsze zdjęcie zapowiadające kontynuację "Supermana", "Superman: Man of Tomorrow". Zobaczcie, jak prezentuje się Nicholas Hoult jako Lex Luthor w jego ikonicznej zbroi, wyjętej prosto z kart komiksów.
  

Tak zapowiada się "Man of Tomorrow"




James Gunn ujawnił zdjęcie w mediach społecznościowych. Zdjęcia do "Man of Tomorrow" wciąż trwają w Atlancie. Prace ruszyły w kwietniu i mają potrwać do sierpnia.

Znana czytelnikom komiksów zbroja, w której występuje tu Lex Luthor, zapowiada tymczasowy sojusz między Supermanem a jego największym przeciwnikiem. Panowie będą musieli połączyć siły, kiedy na horyzoncie pojawi się większe zagrożenie – pod postacią złego Brainiaca.
    
Do roli Supermana wraca David Corenswet, natomiast Nicholas Hoult ponownie wcieli się w Lexa Luthora. Brainiaca zagra Lars Eidinger. W obsadzie znajdują się również Adria Arjona, Aaron Pierre, Rachel Brosnahan jako Lois Lane, Skyler Gisondo jako Jimmy Olsen, Sara Sampaio, Isabela Merced, Nathan Fillion i Edi Gathegi.

Premiera filmu została zaplanowana na 9 lipca 2027 roku. Wcześniej do kin i telewizji trafią inne projekty nowego uniwersum DC - "Supergirl", "Clayface" oraz serial "Lanterns".

"Supergirl" – zwiastun




Twórcy "Supergirl: Woman of Tomorrow" sięgnęli po komiks "Woman of Tomorrow", słynący z poważniejszego tonu i portretowania Supergirl jako bohaterki obciążonej traumą, a nie tylko kosmiczną siłą. Nowa Kara nie będzie więc kolejną superbohaterką, która uratuje świat. Będzie dziewczyną, która musi zmierzyć się z własną przeszłością, emocjami i konsekwencjami wyborów.

