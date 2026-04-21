"Superman: Man of Tomorrow". Pierwsze zdjęcie z planu

&quot;Superman: Man of Tomorrow&quot;. Pierwsze zdjęcie z planu
James Gunn ogłosił właśnie całemu światu, że ruszyły zdjęcia do trzeciego kinowego widowiska z nowego uniwersum DC. Obraz nosi tytuł "Superman: Man of Tomorrow".

Pierwsze zdjęcie z planu filmu "Superman: Man of Tomorrow"



Informacja o rozpoczęciu prac na planie filmu "Superman: Man of Tomorrow" ma formę zdjęcia opublikowanego w mediach społecznościowych. Zdjęcie to zawiera wskazówki dotyczące przeciwników Supermana, którymi w drugim filmie będą Luthor i Brainiac.


Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że nowym wrogiem numer jeden Supermana będzie Brainiac. Zagrożenie będzie tak poważne, że bohater będzie zmuszony połączyć siły - przynajmniej czasowo - z Lexem Luthorem.

W roli Supermana powróci David Corenswet. Luthorem ponownie będzie Nicholas Hoult. Z kolei jako Brainiac pojawi się Lars Eidinger. Nowym nabytkiem jest też Adria Arjona, która prawdopodobnie wcieli się w komiksową bohaterkę znaną jako Maxima.

W skład nowego uniwersum DC wchodzi na razie "Superman", który miał swoją premierę w ubiegłym roku. W tym roku do kin trafi z kolei "Supergirl". "Superman: Man of Tomorrow" stanowi trzeci część głównej linii nowego DC Studio. Ale na tym nie kończą się projekty filmowe wytwórni. Jeszcze w tym roku do kin trafi horror "Clayface". W przygotowaniu jest też wciąż "The Batman Part II".

