James Gunn ogłosił właśnie całemu światu, że ruszyły zdjęcia do trzeciego kinowego widowiska z nowego uniwersum DC. Obraz nosi tytuł "Superman: Man of Tomorrow".
Pierwsze zdjęcie z planu filmu "Superman: Man of Tomorrow"
Informacja o rozpoczęciu prac na planie filmu "Superman: Man of Tomorrow
" ma formę zdjęcia opublikowanego w mediach społecznościowych. Zdjęcie to zawiera wskazówki dotyczące przeciwników Supermana
, którymi w drugim filmie będą Luthor
i Brainiac
.
Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że nowym wrogiem numer jeden Supermana
będzie Brainiac
. Zagrożenie będzie tak poważne, że bohater będzie zmuszony połączyć siły - przynajmniej czasowo - z Lexem Luthorem
.
W roli Supermana
powróci David Corenswet
. Luthorem
ponownie będzie Nicholas Hoult
. Z kolei jako Brainiac
pojawi się Lars Eidinger
. Nowym nabytkiem jest też Adria Arjona
, która prawdopodobnie wcieli się w komiksową bohaterkę znaną jako Maxima.
W skład nowego uniwersum DC
wchodzi na razie "Superman"
, który miał swoją premierę w ubiegłym roku. W tym roku do kin trafi z kolei "Supergirl"
. "Superman: Man of Tomorrow
" stanowi trzeci część głównej linii nowego DC Studio. Ale na tym nie kończą się projekty filmowe wytwórni. Jeszcze w tym roku do kin trafi horror "Clayface"
. W przygotowaniu jest też wciąż "The Batman Part II"
.
Zwiastun filmu "Superman"