"Supermax": Jaafar Jackson w więziennym thrillerze twórcy "Halloween". Zagra z Willem Smithem

Jaafar Jackson zdobył popularność dzięki występowi w "Michaelu" – filmowej biografii swojego wuja, legendarnego Michaela Jacksona. Jak podaje The Hollywood Reporter, młody aktor ma już na oku kolejny projekt.
Co wiemy o "Supermax"?
Jackson dołączył do obsady "Supermax
" – reżyserowanego przez Davida Gordona Greena thrillera, którego akcja rozgrywa się w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Wcześniej ogłoszono udział Willa Smitha
i AnnySophii Robb
("I Play Rocky
"). Mają się oni wcielić w agentów FBI badających sprawę morderstwa w cieszącym się złą sławą tytułowym zakładzie.
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Scenariusz to dzieło Davida Weila
i Davida Rosena
– duetu, który współpracował już przy takich serialach jak "Łowcy
" czy "Cytadela
". Krzesło reżysera zajmie David Gordon Green
(na zdjęciu wyżej). Data premiery nie jest na razie znana. Film trafi bezpośrednio na platformę Prime Video.
Skąd znamy Davida Gordona Greena?David Gordon Green
to amerykański filmowiec – reżyser, scenarzysta, producent, aktor. Zadebiutował w 2000 roku dramatem "Sztama
". Popularność przyniosły mu komedie: "Boski chillout
", "Wasza wysokość
" czy "Facet do dziecka
". Zrealizował też serię requeli / rebootów "Halloween
". To samo planował z "Egzorcystą", jednak po spektakularnej porażce "Wyznawcy
" odsunięto go od projektu. W jego filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Śnieżne anioły
", "Joe
" czy "Niezwyciężony
". W ostatnich latach chętnie pracował przy serialach: "Prawych Gemstone'ach
", "Scarpetcie
", "Pełnej przyjemności gwarantowanej
" czy "Hawku
". Jako aktora mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Do ostatniej kości
" i "Nieznośnym ciężarze wielkiego talentu
".
Zobacz zwiastun "Michaela"
"Michael
" to jeden z największych tegorocznych hitów. Aktualnie – z wynikiem ponad miliarda dolarów – zajmuje drugie miejsce w światowym box offisie. Przypominamy zwiastun: