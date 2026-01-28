Newsy Filmy Ana de Armas jak Magdalena Koleśnik? Amerykański remake "Sweat" w drodze
Ana de Armas jak Magdalena Koleśnik? Amerykański remake "Sweat" w drodze

Ana de Armas jak Magdalena Koleśnik? Amerykański remake &quot;Sweat&quot; w drodze
źródło: Getty Images
autor: Peter Fox
Jak podaje Deadline, polsko-szwedzki dramat psychologiczny "Sweat" w reżyserii Magnusa Von Horna wkrótce doczeka się amerykańskiego remake'u. Jego gwiazdą będzie Ana de Armas.   

Amerykańska wersja "Sweat" w drodze. Co o niej wiemy?


Ana de Armas wcieli się w Emmę Kent – początkującą influencerkę fitness, która marzy o sukcesie na miarę supergwiazdy mediów społecznościowych Kat Highbrook. Niestety jej spotkanie z idolką ma tragiczny w skutkach finał, a bohaterka zostaje zmuszona, by wejść w niebezpieczny układ z Trentem – kierującym się niezdrową obsesją na jej punkcie fanem. Emma będzie musiała odpowiedzieć sobie na pytanie, jak daleko jest w stanie posunąć się dla sławy. 

Magdalena Koleśnik w filmie "Sweat"

Za sterami produkcji stanie J Blakeson, który z ramienia swojego studia Crimple Beck będzie pełnił też obowiązki producenta. Zdjęcia mają ruszyć 30 marca. Materiał powstanie w Los Angeles i Wielkiej Brytanii. 

Skąd znamy Anę de Armas?


Ana de Armas urodziła się na Kubie. Karierę aktorską rozpoczęła od występów w hiszpańskojęzycznych filmach i serialach. Jej anglojęzyczny debiut to thriller "Kto tam?" w reżyserii Eliego Rotha, w którym zagrała u boku Keanu Reevesa. Mogliśmy oglądać ją w takich filmach jak "Blade Runner 2049" Denisa Villeneuve'a, "Na noże" Riana Johnsona czy "Nie czas umierać", w którym zachwyciła rolą towarzyszącej 007 agentki Palomy. W jej CV znajdziemy też takie tytuły jak "Głęboka woda", "Blondynka" (rola ta przyniosła jej nominację do Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa), "Randka, bez odbioru" czy "Eden". Aktualnie jej filmografię zamyka "Ballerina", czyli spin-off "Johna Wicka".

Zobacz zwiastun filmu "Sweat"


"Sweat" Magnusa von Horna był prezentowany m.in. na festiwalu w Toronto, a na festiwalu w Gdyni został nagrodzony m.in. Srebrnymi Lwami. W roli głównej mogliśmy zobaczyć Magdalenę Koleśnik. Przypominamy zwiastun: 


