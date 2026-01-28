Ana de Armas jak Magdalena Koleśnik? Amerykański remake "Sweat" w drodze

Jak podaje Deadline, polsko-szwedzki dramat psychologiczny "Sweat" w reżyserii Magnusa Von Horna wkrótce doczeka się amerykańskiego remake'u. Jego gwiazdą będzie Ana de Armas. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Amerykańska wersja "Sweat" w drodze. Co o niej wiemy?Ana de Armas
wcieli się w Emmę Kent – początkującą influencerkę fitness, która marzy o sukcesie na miarę supergwiazdy mediów społecznościowych Kat Highbrook. Niestety jej spotkanie z idolką ma tragiczny w skutkach finał, a bohaterka zostaje zmuszona, by wejść w niebezpieczny układ z Trentem – kierującym się niezdrową obsesją na jej punkcie fanem. Emma będzie musiała odpowiedzieć sobie na pytanie, jak daleko jest w stanie posunąć się dla sławy.
Magdalena Koleśnik w filmie "Sweat"
Za sterami produkcji stanie J Blakeson
, który z ramienia swojego studia Crimple Beck będzie pełnił też obowiązki producenta. Zdjęcia mają ruszyć 30 marca. Materiał powstanie w Los Angeles i Wielkiej Brytanii.
Skąd znamy Anę de Armas?Ana de Armas
urodziła się na Kubie. Karierę aktorską rozpoczęła od występów w hiszpańskojęzycznych filmach i serialach. Jej anglojęzyczny debiut to thriller "Kto tam?
" w reżyserii Eliego Rotha
, w którym zagrała u boku Keanu Reevesa
. Mogliśmy oglądać ją w takich filmach jak "Blade Runner 2049
" Denisa Villeneuve'a
, "Na noże
" Riana Johnsona
czy "Nie czas umierać
", w którym zachwyciła rolą towarzyszącej 007
agentki Palomy. W jej CV znajdziemy też takie tytuły jak "Głęboka woda
", "Blondynka
" (rola ta przyniosła jej nominację do Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa), "Randka, bez odbioru
" czy "Eden
". Aktualnie jej filmografię zamyka "Ballerina
", czyli spin-off "Johna Wicka
".
Zobacz zwiastun filmu "Sweat"
"Sweat
" Magnusa von Horna
był prezentowany m.in. na festiwalu w Toronto, a na festiwalu w Gdyni został nagrodzony m.in. Srebrnymi Lwami. W roli głównej mogliśmy zobaczyć Magdalenę Koleśnik
. Przypominamy zwiastun: