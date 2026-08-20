Newsy Seriale "Synowie Anarchii" powracają w zaskakującej formie. Gwiazdy zagrają... siebie
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"Synowie Anarchii" powracają w zaskakującej formie. Gwiazdy zagrają... siebie

The Hollywood Reporter, Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Synowie+Anarchii%22+powracaj%C4%85+w+zaskakuj%C4%85cej+formie.+W+%22Legends%22+Charlie+Hunnam+i+inne+gwiazdy+zagraj%C4%85...+siebie-168135
&quot;Synowie Anarchii&quot; powracają w zaskakującej formie. Gwiazdy zagrają... siebie
Fani "Synów Anarchii" mogą szykować się na spotkanie z dobrze znanymi twarzami, choć w zaskakujących okolicznościach. FX zamówiło miniserial "Legends", w którym wystąpią między innymi Charlie Hunnam oraz Katey Sagal. Nie będzie to jednak kontynuacja historii Jaxa Tellera i pozostałych bohaterów. Nowa produkcja wykorzysta znacznie bardziej nietypowy pomysł.

Gwiazdy "Synów Anarchii" wracają na ekran




W "Legends" zobaczymy dużą część głównej obsady "Synów Anarchii". W serialu wystąpią Charlie Hunnam, Ron Perlman, Katey Sagal, Maggie Siff, Mark Boone Junior, Tommy Flanagan, Kim Coates oraz Theo Rossi.

Punktem wyjścia historii będzie spotkanie aktorów znanych z serialu. Po ponad dziesięciu latach od zakończenia obsada pojawi się razem na konwencie dla fanów. W pewnym momencie wydarzenia zaczną jednak wymykać się spod kontroli, a granica między tym, co związane z serialem, a rzeczywistością zacznie się zacierać. Aktorzy znajdą się w obliczu prawdziwego zagrożenia, które okaże się poważniejsze niż problemy, z jakimi mierzyli się w "Synach Anarchii". Produkcja ma więc wykorzystać elementy znane fanom serialu, jednocześnie bawiąc się konwencją i świadomością widza.

Pomysł na "Legends" opracował Charlie Hunnam razem z producentem Jonathanem Groffem. Obaj będą również producentami wykonawczymi. Za produkcję odpowiadają FX Productions oraz 20th Television. Nick Grad, prezes FX Entertainment, określił projekt jako historię będącą jednocześnie ukłonem w stronę "Synów Anarchii" i zabawą z oczekiwaniami fanów.

"Synów Anarchii" stworzył Kurt Sutter (nie pracuje on jednak przy "Legends"). Serial zadebiutował w 2008 roku i był jednym z pierwszych dużych sukcesów FX w okresie, gdy stacja intensywnie rozwijała własne produkcje fabularne. Historia doczekała się siedmiu sezonów, liczących łącznie niemal sto odcinków.

Hunnama mogliśmy ostatnio oglądać w antologii "Potwory". Wcielił się tam w Eda Geina, a za swoją rolę otrzymał nominację do Emmy.

"Potwór: Historia Eda Geina" - recenzja



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