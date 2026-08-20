"Synowie Anarchii" powracają w zaskakującej formie. Gwiazdy zagrają... siebie

Fani "Synów Anarchii" mogą szykować się na spotkanie z dobrze znanymi twarzami, choć w zaskakujących okolicznościach. FX zamówiło miniserial "Legends", w którym wystąpią między innymi Charlie Hunnam oraz Katey Sagal. Nie będzie to jednak kontynuacja historii Jaxa Tellera i pozostałych bohaterów. Nowa produkcja wykorzysta znacznie bardziej nietypowy pomysł.
Gwiazdy "Synów Anarchii" wracają na ekran
W "Legends"
zobaczymy dużą część głównej obsady "Synów Anarchii
". W serialu wystąpią Charlie Hunnam
, Ron Perlman
, Katey Sagal
, Maggie Siff
, Mark Boone Junior
, Tommy Flanagan
, Kim Coates
oraz Theo Rossi
. Punktem wyjścia historii będzie spotkanie aktorów znanych z serialu.
Po ponad dziesięciu latach od zakończenia obsada pojawi się razem na konwencie dla fanów. W pewnym momencie wydarzenia zaczną jednak wymykać się spod kontroli, a granica między tym, co związane z serialem, a rzeczywistością zacznie się zacierać. Aktorzy znajdą się w obliczu prawdziwego zagrożenia, które okaże się poważniejsze niż problemy, z jakimi mierzyli się w "Synach Anarchii
". Produkcja ma więc wykorzystać elementy znane fanom serialu, jednocześnie bawiąc się konwencją i świadomością widza.
Pomysł na "Legends"
opracował Charlie Hunnam
razem z producentem Jonathanem Groffem
. Obaj będą również producentami wykonawczymi. Za produkcję odpowiadają FX Productions oraz 20th Television. Nick Grad, prezes FX Entertainment, określił projekt jako historię będącą jednocześnie ukłonem w stronę "Synów Anarchii
" i zabawą z oczekiwaniami fanów.
"Synów Anarchii
" stworzył Kurt Sutter
(nie pracuje on jednak przy "Legends"
). Serial zadebiutował w 2008 roku i był jednym z pierwszych dużych sukcesów FX w okresie, gdy stacja intensywnie rozwijała własne produkcje fabularne. Historia doczekała się siedmiu sezonów, liczących łącznie niemal sto odcinków. Hunnama
mogliśmy ostatnio oglądać w antologii "Potwory
". Wcielił się tam w Eda Geina, a za swoją rolę otrzymał nominację do Emmy
.
"Potwór: Historia Eda Geina" - recenzja