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Gwiazda "Wiedźmina" w horrorze twórcy "TRON-u: Aresa"

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22System%22%3A+Freya+Allan+%28%22Wied%C5%BAmin%22%29+gwiazd%C4%85+horroru+Joachima+R%C3%B8nninga+%28%22TRON%3A+Ares%22%29-169640
Gwiazda &quot;Wiedźmina&quot; w horrorze twórcy &quot;TRON-u: Aresa&quot;
źródło: Getty Images
autor: Variety
Joachim Rønning pracuje właśnie na planie horroru "System". Jak podaje Variety, gwiazdą projektu będzie Freya Allan

Co wiemy o "Systemie"?


Szczegóły fabuły "Systemu" trzymane są w tajemnicy, nie wiadomo też, kim jest bohaterka, w którą wcieli się Freya Allan. Jak podaje Variety, prace na planie trwają już w Londynie. Materiał powstaje w starych, opuszczonych tunelach metra. W pozostałych rolach Denzel Baidoo i Felix Edwards

GettyImages-2239685133.jpg Getty Images © Frazer Harrison

Rønning (na zdjęciu wyżej) reżyseruje na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie ze swoim bratem Andreasem. Będzie też jednym z producentów obok Roya Lee i Stevena Schneidera ze Spooky Pictures oraz Stewarta le Maréchala i Anny Mohr-Pietsch z MetFilm. Ben Ross z Image Nation Studios i Rami Yasin ze Spooky Pictures pełnią obowiązki producentów wykonawczych wraz z Andreasem Rønningiem

Zobacz zwiastun "Hokum"


Spooky Pictures i Image Nation Studios wyprodukowały już wspólnie takie filmy jak "Późna noc z diabłem", "Zaraza" czy "Hokum", w którym Adam Scott wciela się w pisarza, który przybywa do hotelu w Irlandii, aby rozsypać prochy rodziców. Przypominamy zwiastun:

 

Skąd znamy Joachima Rønninga?


Joachim Rønning to urodzony w Norwegii reżyser, scenarzysta i producent. Zadebiutował komediowym westernem "SEXiPISTOLS" z Penélope Cruz i Salmą Hayek. Przełomem w jego karierze był dramat przygodowy "Wyprawa Kon-Tiki". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara", "Czarownica 2" czy "Dziewczyna i morze". Aktualnie jego filmografię zamyka widowisko "TRON: Ares".

Skąd znamy Freyę Allan?


Freya Allan najlepiej znana jest z roli Ciri w netfliksowym "Wiedźminie". W jej filmografii znajdziemy też miniserial "Dzień trzeci" oraz takie filmy jak "Zabójczy koktajl", "Dwie minuty do piekła" i "Królestwo Planety Małp". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy nowy sezon "Wiedźmina" oraz thriller "Black Palace". 

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