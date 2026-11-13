Gwiazda "Wiedźmina" w horrorze twórcy "TRON-u: Aresa"

Joachim Rønning pracuje właśnie na planie horroru "System". Jak podaje Variety, gwiazdą projektu będzie Freya Allan.
Co wiemy o "Systemie"?
Szczegóły fabuły "Systemu
" trzymane są w tajemnicy, nie wiadomo też, kim jest bohaterka, w którą wcieli się Freya Allan
. Jak podaje Variety, prace na planie trwają już w Londynie. Materiał powstaje w starych, opuszczonych tunelach metra. W pozostałych rolach Denzel Baidoo
i Felix Edwards
.
Rønning Getty Images © Frazer Harrison
(na zdjęciu wyżej) reżyseruje na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie ze swoim bratem Andreasem
. Będzie też jednym z producentów obok Roya Lee
i Stevena Schneidera
ze Spooky Pictures oraz Stewarta le Maréchala
i Anny Mohr-Pietsch
z MetFilm. Ben Ross
z Image Nation Studios i Rami Yasin
ze Spooky Pictures pełnią obowiązki producentów wykonawczych wraz z Andreasem Rønningiem
.
Zobacz zwiastun "Hokum"
Spooky Pictures i Image Nation Studios wyprodukowały już wspólnie takie filmy jak "Późna noc z diabłem
", "Zaraza
" czy "Hokum
", w którym Adam Scott
wciela się w pisarza, który przybywa do hotelu w Irlandii, aby rozsypać prochy rodziców. Przypominamy zwiastun:
Skąd znamy Joachima Rønninga?Joachim Rønning
to urodzony w Norwegii reżyser, scenarzysta i producent. Zadebiutował komediowym westernem "SEXiPISTOLS
" z Penélope Cruz
i Salmą Hayek
. Przełomem w jego karierze był dramat przygodowy "Wyprawa Kon-Tiki
". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara
", "Czarownica 2
" czy "Dziewczyna i morze
". Aktualnie jego filmografię zamyka widowisko "TRON: Ares
".
Skąd znamy Freyę Allan?Freya Allan
najlepiej znana jest z roli Ciri
w netfliksowym "Wiedźminie
". W jej filmografii znajdziemy też miniserial "Dzień trzeci
" oraz takie filmy jak "Zabójczy koktajl
", "Dwie minuty do piekła
" i "Królestwo Planety Małp
". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy nowy sezon "Wiedźmina
" oraz thriller "Black Palace
".