"Szōgun": twórcy poinformowali o zakończeniu zdjęć do 2. sezonu

Fani "Szōguna" mają powody do radości. Zdjęcia do drugiego sezonu hitowego serialu FX właśnie dobiegły końca. Informację przekazał Justin Marks, współtwórca produkcji, publikując w mediach społecznościowych zakulisowe zdjęcie z Rachel Kondo.
Twórca oznajmił, że plan znów jest pusty, a zdjęcia zostały zakończone po prawie 200 dniach pracy (rozpoczęły się pod koniec stycznia). Dodał też: Czekajcie, aż zobaczycie, co nadchodzi.
Teraz czas na postprodukcję, dlatego fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Na powrót "Szōguna
" widzowie czekają już od ponad dwóch lat. Pierwszy sezon zadebiutował w lutym 2024 roku i składał się z dziesięciu odcinków. Serial spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem i zdobył ponad tuzin nagród Emmy
, w tym za najlepszy serial dramatyczny. Indywidualne wyróżnienia odebrali Hiroyuki Sanada
i Anna Sawai
.
Produkcja jest ekranizacją powieści Jamesa Clavella
. Za serial odpowiadają wspominani Rachel Kondo
i Justin Marks
, a w obsadzie pierwszego sezonu znaleźli się między innymi także Cosmo Jarvis
, Takehiro Hira
i Tadanobu Asano
.
Już teraz wiemy, że "Szōgun
" doczeka się także trzeciego sezonu.
"Szōgun" - zwiastun