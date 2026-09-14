Newsy Seriale "Szōgun": twórcy poinformowali o zakończeniu zdjęć do 2. sezonu
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"Szōgun": twórcy poinformowali o zakończeniu zdjęć do 2. sezonu

ScreenRant / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Sz%C5%8Dgun%22%3A+tw%C3%B3rcy+Justin+Marks+i+Rachel+Kondo+poinformowali+o+zako%C5%84czeniu+zdj%C4%99%C4%87+do+2.+sezonu-168586
&quot;Szōgun&quot;: twórcy poinformowali o zakończeniu zdjęć do 2. sezonu
Fani "Szōguna" mają powody do radości. Zdjęcia do drugiego sezonu hitowego serialu FX właśnie dobiegły końca. Informację przekazał Justin Marks, współtwórca produkcji, publikując w mediach społecznościowych zakulisowe zdjęcie z Rachel Kondo.

Twórca oznajmił, że plan znów jest pusty, a zdjęcia zostały zakończone po prawie 200 dniach pracy (rozpoczęły się pod koniec stycznia). Dodał też: Czekajcie, aż zobaczycie, co nadchodzi.



Teraz czas na postprodukcję, dlatego fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Na powrót "Szōguna" widzowie czekają już od ponad dwóch lat. Pierwszy sezon zadebiutował w lutym 2024 roku i składał się z dziesięciu odcinków. Serial spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem i zdobył ponad tuzin nagród Emmy, w tym za najlepszy serial dramatyczny. Indywidualne wyróżnienia odebrali Hiroyuki Sanada i Anna Sawai.

Produkcja jest ekranizacją powieści Jamesa Clavella. Za serial odpowiadają wspominani Rachel Kondo i Justin Marks, a w obsadzie pierwszego sezonu znaleźli się między innymi także Cosmo Jarvis, Takehiro Hira i Tadanobu Asano.

Już teraz wiemy, że "Szōgun" doczeka się także trzeciego sezonu. 

"Szōgun" - zwiastun



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