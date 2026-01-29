"Szara strefa": Film Guya Ritchiego wejdzie do kin nieukończony?

Wygląda na to, że film Guya Ritchiego, który "zaginął w akcji", wreszcie ujrzy światło dzienne. Pytanie tylko, czy zobaczymy go w ukończonej wersji. Co dzieje się z widowiskiem "Szara strefa", w którym zagrali Henry Cavill, Jake Gyllenhaal i Eiza González?
"Szara strefa" ma nową datę premiery
W 2024 roku studio Lionsgate niespodziewanie usunęło "Szarą strefę" z grafika: premierę planowano początkowo na 17 stycznia 2025. Getty Images © Dave Benett
Zdjęcia zakończono już latem 2023 roku, ale film potrzebował dokrętek, do których nie doszło – najprawdopodobniej ze względu na napięte grafiki aktorów. Studio porzuciło więc projekt, zostawiając firmę produkcyjną Black Bear na lodzie. Firma Black Bear ogłosiła właśnie, że wprowadzi film do kin 10 kwietnia tego roku
za pośrednictwem własnego dystrybucyjnego oddziału. A co z dokrętkami? Najprawdopodobniej nic.
Jak donosi Jordan Ruiny ze strony World of Reel, Black Bear nie przyzna oficjalnie, że film nie został ukończony. Postawiona przed dylematem "czekać, aż grafiki aktorów magicznie się zsynchronizują, albo wpuścić do kin to, co mamy", firma postawiła najwyraźniej na to drugie. O czym opowiada "Szara strefa"?
W oficjalnym opisie czytamy:
Eve, działająca w szarej strefie specjalistka od załatwiania ekstremalnie trudnych spraw dla wyjątkowo bogatych klientów, otrzymuje zlecenie od grupy nowojorskich inwestorów. Ma odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie, dysponującego własną armią miliardera o szemranej reputacji. Gdy zawodzą cywilizowane metody negocjacji i staje się jasne, że dłużnik nie ma najmniejszego zamiaru regulować należności, do gry wchodzi ekipa do zadań specjalnych. To grupa byłych żołnierzy, z którymi Eve pracuje do lat. Wspólnie opracowują i wcielają w życie misterny plan wtargnięcia na wyspę, "załatwienia sprawy" i ucieczki. Brzmi prosto, ale ludzie miliardera są przygotowani na takie ewentualności, a okazywanie litości nie należy do zakresu ich obowiązków.
Na dzień dzisiejszy ostatni film Guya Ritchiego
to "Fontanna Młodości
".
"Fontanna Młodości" – zwiastun