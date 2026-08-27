To będzie polski "Indiana Jones"? Gwiazdy w obsadzie

Na Dolnym Śląsku trwają zdjęcia do adaptacji "Szatana z siódmej klasy" – kultowej powieści Kornela Makuszyńskiego (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Właśnie dowiedzieliśmy się, kto dołączył do obsady.
Gwiazdy w "Szatanie z siódmej klasy"
Twórcy "Szatana z siódmej klasy
" pochwalili się plejadą polskich gwiazd, które dołączyły do obsady. Są to Anna Mucha
(jak Ewa Gąsowska, mama Wandy – sympatii tytułowego bohatera), Paweł Domagała
(jako Iwo Gąsowski, tata Wandy), Michał Żebrowski
(jako konserwator), a także Andrzej Grabowski
, Dawid Dziarkowski
, Robert Gonera
, Henryk Gołębiewski
, Marek Włodarczyk
, Philippe Tłokiński
i Joanna Opozda
. Możecie ich zobaczyć na zdjęciach niżej:
"Szatan z siódmej klasy
" zapowiadany jest jako nowoczesny filmem przygodowy dla całych rodzin, jakiego w polskiej kinematografii jeszcze nie było. Twórcy postanowili wzbogacić historię znaną z kart powieści Makuszyńskiego wątkiem zaginionego skarbu wojsk napoleońskich, które w 1812 roku wycofywały się z Moskwy. Według historycznych przekazów około czterystu wozów ze skarbami opuściło Moskwę, jednak wiele z nich nigdy nie dotarło do Francji, a część legend i hipotez prowadzi właśnie na Dolny Śląsk. Produkcja ma być utrzymana w duchu "Indiany Jonesa", ale osadzona w polskiej kulturze i historii.
Krzesło reżysera zajął Kordian Piwowarski
("Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3
"). Scenariusz na podstawie powieści Makuszyńskiego napisali Mariusz Pujszo
i Gerwazy Reguła
. Na ekranie zobaczymy też grono młodych aktorów: Macieja M. Tomaszewskiego
(jako tytułowego Szatana, czyli Adama Cisowskiego), Chrisa Cugowskiego
, Karolinę Ludwiniak
, Grzegorza Prasalskiego-Gliwica
, Natalię Pujszo
oraz Justynę Zielską
.
Zobacz zwiastun filmu "Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3"
Przypominamy zwiastun wyreżyserowanej przez Kordiana Piwowarskiego
komedii obyczajowej "Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3
". Film trafił na ekrany w 2019 roku i zapoczątkował reaktywację uwielbianego przez Polaków cyklu z Grażyną Błęcką-Kolską
w roli głównej.