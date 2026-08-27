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To będzie polski "Indiana Jones"? Gwiazdy w obsadzie

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To będzie polski &quot;Indiana Jones&quot;? Gwiazdy w obsadzie
źródło: materialy promocyjne
Na Dolnym Śląsku trwają zdjęcia do adaptacji "Szatana z siódmej klasy" – kultowej powieści Kornela Makuszyńskiego (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Właśnie dowiedzieliśmy się, kto dołączył do obsady.

Gwiazdy w "Szatanie z siódmej klasy"


Twórcy "Szatana z siódmej klasy" pochwalili się plejadą polskich gwiazd, które dołączyły do obsady. Są to Anna Mucha (jak Ewa Gąsowska, mama Wandy – sympatii tytułowego bohatera), Paweł Domagała (jako Iwo Gąsowski, tata Wandy), Michał Żebrowski (jako konserwator), a także Andrzej Grabowski, Dawid Dziarkowski, Robert Gonera, Henryk Gołębiewski, Marek Włodarczyk, Philippe Tłokiński i Joanna Opozda. Możecie ich zobaczyć na zdjęciach niżej:


"Szatan z siódmej klasy" zapowiadany jest jako nowoczesny filmem przygodowy dla całych rodzin, jakiego w polskiej kinematografii jeszcze nie było. Twórcy postanowili wzbogacić historię znaną z kart powieści Makuszyńskiego wątkiem zaginionego skarbu wojsk napoleońskich, które w 1812 roku wycofywały się z Moskwy. Według historycznych przekazów około czterystu wozów ze skarbami opuściło Moskwę, jednak wiele z nich nigdy nie dotarło do Francji, a część legend i hipotez prowadzi właśnie na Dolny Śląsk. Produkcja ma być utrzymana w duchu "Indiany Jonesa", ale osadzona w polskiej kulturze i historii.

Krzesło reżysera zajął Kordian Piwowarski ("Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3"). Scenariusz na podstawie powieści Makuszyńskiego napisali Mariusz Pujszo i Gerwazy Reguła. Na ekranie zobaczymy też grono młodych aktorów: Macieja M. Tomaszewskiego (jako tytułowego Szatana, czyli Adama Cisowskiego), Chrisa Cugowskiego, Karolinę Ludwiniak, Grzegorza Prasalskiego-Gliwica, Natalię Pujszo oraz Justynę Zielską.

Zobacz zwiastun filmu "Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3"


Przypominamy zwiastun wyreżyserowanej przez Kordiana Piwowarskiego komedii obyczajowej "Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3". Film trafił na ekrany w 2019 roku i zapoczątkował reaktywację uwielbianego przez Polaków cyklu z Grażyną Błęcką-Kolską w roli głównej. 

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