Newsy "Szeptacz": recenzja dreszcowca platformy Netflix. Po co Robertowi De Niro ten film?
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"Szeptacz": recenzja dreszcowca platformy Netflix. Po co Robertowi De Niro ten film?

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/%22Szeptacz%22%3A+recenzja+filmu+Netfliksa.+Robert+De+Niro+kontra+seryjny+morderca-168298
&quot;Szeptacz&quot;: recenzja dreszcowca platformy Netflix. Po co Robertowi De Niro ten film?
Od piątku na platformie Netflix możecie obejrzeć dreszczowiec "Szeptacz" z Adamem Scottem, Robertem De Niro i Michaelem Keatonem w obsadzie. Czy film Jamesa Ashcrofta ("Klątwa Jenny Pen") to trzymająca w napięciu, udana rozrywka na weekendowy wieczór? Przekonajcie się, czytając naszą recenzję. 

"Szeptacz": Robert De Niro jako detektyw



Zdaniem naszego recenzenta Macieja Niedźwiedzkiego "Szeptacz" już w zawiązaniu akcji może zdziwić karkołomnym wyjściowym pomysłem. Ciężka choroba odbiera Tomowi (Adam Scott) żonę, a matkę jego kilkuletniemu synowi Jake’owi (Acston Luca Porto). Wdowiec, choć z pierwszymi objawami uzależnienia od alkoholu, decyduje się na rozpoczęcie nowego życiowego etapu. Na reset uwalniający od traumatycznych wspomnień. To słuszne założenie, ale w realizacji nie jest nowym rozdziałem, lecz wylądowaniem w środku książki, do tego gęstej od ponurych intryg. Tom, jako autor powieści detektywistycznych, powinien mieć tu nieco większe wyczucie. A wystarczyło wybrać inne miejsce na przeprowadzkę.


Miasto, w którym wychowywała się nieboszczka, raczej wprowadza w melancholijny nastrój, a posłanie syna do tej samej szkoły dodatkowo może wzmagać dołujące, nostalgiczne samopoczucie. W Featherbank mieszka również ojciec Toma, Peter (Robert De Niro). To detektyw, od ćwierćwiecza na emeryturze, ale ciągle pochłonięty przez jedną nierozwiązaną sprawę. Seryjny morderca o pseudonimie "Szeptacz” (Michael Keaton) został niby złapany, ale jego ostatnia ofiara, chłopiec w wieku szkolnym, nigdy nie została odnaleziona. To śledztwo zrujnowało rodzinne życie Petera. Dla Toma Peter jest ojcem tylko na papierze. Niepokojące okoliczności? Wszystkie warunki na następną katastrofę spełnione z nawiązką. Istotnym niuansem jest również fakt, że w okolicy znowu dochodzi do zabójstw chłopców. Jakie wydarzenie połączy przechodzącego przez depresję wdowca ze zgorzkniałym byłym policjantem? Oczywiście porwanie Jake’a. 

Jak czytamy w recenzji, "Szeptacz" stara się usilnie naśladować prominentnych przedstawicieli gatunku. Morderstwa nieletnich, śledztwo na własną rękę, wchodzenie cywilów w kompetencje służb oraz jesienna aura kojarzą się z "Labiryntem” Denisa Villeneuve’a. Czym innym są zapewne zrobione z premedytacją odwołania do narracyjnej struktury "Milczenia owiec”. Intelektualna konfrontacja podczas przesłuchań "Szeptacza” ma być również daniem głównym i jednym z punktów węzłowych całego projektu. Z kolei finał lokuje się gdzieś na grząskiej granicy między inspiracją a kalką legendarnego filmu Jonathana Demme’a.


Jak z kolei wypada film pod względem aktorskim? Keaton, mimo liczącego zaledwie kilka minut czasu ekranowego, potrafi głębiej sięgnąć do swojego aktorskiego warsztatu i zaznaczyć swoją obecność: być nieprzyjemny, niewygodny i niebezpieczny. Robert De Niro jest w takim momencie kariery, że poza nielicznymi wyjątkami już tylko odhacza kolejne występy i odbiera sowite czeki. Doskonale wie, że jego nazwisko ciągle zapewnia zainteresowanie i medialny szum. Choć sam Peter nie powinien być szczególnym wyzwaniem dla 83-letniego De Niro. Wielki aktor, który powinien być na emeryturze, wciela się w wielkiego detektywa, który też już powinien być na emeryturze. 

Całą recenzję przeczytacie TUTAJ

Zwiastun filmu "Szeptacz"




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