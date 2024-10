"Szpital św. Anny": Jolanta Fraszyńska, Joanna Liszowska i Julia Kamińska w nowym serialu medycznym

"Szpital św. Anny": o serialu

Pięć kobiet - pięć lekarek z misją, jeden szpital i setki pacjentów oraz ich historie. Każdy odcinek serialu to też ciekawe przypadki medyczne, często skomplikowane i zaskakujące. Przyjrzymy się emocjonującej i trudnej pracy na SOR-ze, podnoszącej adrenalinę jeździe w karetce czy dyżurze na kardiologii, gdzie każdego dnia odbywa się walka o bicie ludzkich serc. Bohaterki raz wygrywają tę batalię, innym razem muszą się pogodzić z porażką. Ale tylko dzięki przyjaźni są w stanie otrząsnąć się z nadmiaru emocji i wrócić do swojego życia.Jak czytamy w oficjalnej informacji prasowej: bohaterki codziennie ratują ludzkie życie, stawiają trudne diagnozy, podejmują decyzje, od których zależy los pacjentów. Pracują w ekstremalnych warunkach. I mimo, że kochają to, co robią, to ponoszą olbrzymie koszty szaleńczo odpowiedzialnej oraz stresującej pracy. Na szczęście mają siebie! Lekarki ze "Szpitala św. Anny" to nie tylko współpracowniczki, ale też przyjaciółki, które udowadniają, że istnieje prawdziwe siostrzeństwo i kobieca solidarność!Serial jest przygotowywany przez Dział Produkcji TVN Warner Bros. Discovery w Krakowie. Producentkami są Anna Plutecka-Mesjasz oraz Marta Fujak . Zdjęcia wystartowały w październiku.