"Szybcy i wściekli": Paul Walker wróci na ostatnią przejażdżkę dzięki AI?

Franczyza "Szybkich i wściekłych" powoli zjeżdża do garażu. Nadchodzące "Fast Forever" zapowiadane jest jako ostateczne pożegnanie z tą wyścigową serią akcji, które – jak finał każdej pięknej filmowej podróży – musi wjechać do kin z odpowiednim gazem. Dziś portal World of Reel sugeruje, że jedną z atrakcji produkcji może okazać się... powrót Paula Walkera. Wizerunek aktora miałby zostać stworzony przez AI na potrzeby finału tej ponad 25-letniej przygody.
Paul Walker zostanie wygenerowany przez sztuczną inteligencję? Portal sugeruje, że pomysł przywrócenia Paula Walkera na ekran narodził się w głowie samego Vina Diesela
, który przebąkuje w mediach, że być może własnoręcznie zabierze się za reżyserię wieńczącego cykl widowiska. W niedawnym wywiadzie na możliwość powrotu Briana O'Connera wskazywał Cody Walker
, brat zmarłego aktora. Przypomnijmy, że przed ponad dekadą to właśnie on wspólnie z Calebem
, trzecim z braci Walker
, wystąpili w "Szybkich i wściekłych 7
" jako dublerzy Paula
.
W najnowszym wywiadzie dla Entertainment Weekly Cody Walker
został zapytany, czy fani mogą spodziewać się jego powrotu do pracy przy "Fast Forever
". Mężczyzna stanowczo zaprzeczył podobnym insynuacjom, przekonując, że z całą pewnością nie wejdzie na plan finałowej części cyklu. Dodał jednak, że – jeśli zgodzi się na to córka Paula – Brian O'Conner może powrócić do świata "Szybkich i wściekłych"
. Stałoby się to jednak nie za sprawą starań ucharakteryzowanych aktorów, a sztucznej inteligencji, której zadaniem byłoby przywrócenie go w obręb uniwersum.
Z punktu widzenia samej fabuły nie byłoby to pozbawione sensu. Przypomnijmy, że po śmierci Paula Walkera
zakończenie "Szybkich i wściekłych 7
" uległo radykalnej zmianie. Film kończy wzruszająca scena, w której Brian O'Conner i Dominic Toretto rozdzielają się na autostradzie, odjeżdżając w różne strony. Scena, choć mocna w wymiarze symbolicznym, ostatecznie nie zmienia wiele w status quo świata, w którym bohater Paula Walkera nie został przecież uśmiercony przez twórców.
"Szybcy i wściekli" – ostatnia część powstaje w bólach
Etyczna wątpliwość związana z przywróceniem na ekran zmarłego aktora dołącza do całej góry istniejących już problemów realizacyjnych "Fast Forever
". Projekt powstał na podstawie czteroletniej pracy czterech różnych zespołów scenariuszowych – tyle trwało bowiem opracowanie historii, którą Diesel
uznałby za godną zwieńczenia tej filmowej serii swojego życia. Gdy pojawił się już zaakceptowany scenariusz, wyskoczył nowy problem, tym razem związany z budżetem. Wytwórnia Universal naciska ponoć na Diesela, by "Fast Forever" kosztowało aż o 150 milionów dolarów mniej, niż "Szybcy i wściekli 10".
O ile wbrew sugestiom nie stanie on za kamerą, reżyserią filmu zajmie się ogłoszony wcześniej Louis Leterrier
, twórca poprzedniej części cyklu.
Według zapowiedzi film trafi do kin 17 marca 2028. Zdjęcia do produkcji mają ruszyć z kolei już w grudniu tego roku. Czy machina rzeczywiście wystartuje do tego czasu – zobaczymy.
"Szybcy i wściekli 10" – zwiastun filmu