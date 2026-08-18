"Szybcy i wściekli" mają 25 lat. Gwiazdy na specjalnym pokazie

25 lat "Szybkich i wściekłych". Gwiazdy na czerwonym dywanie

Getty Images © Matei Horvath

Vin Diesel na specjalnym pokazie "Szybkich i wściekłych"

Getty Images © Savion Washington

Michelle Rodriguez na specjalnym pokazie "Szybkich i wściekłych"

Getty Images © Matei Horvath

Jordana Brewster na specjalnym pokazie "Szybkich i wściekłych"

Getty Images © Rodin Eckenroth

Tyrese Gibson na specjalnym pokazie "Szybkich i wściekłych"

Getty Images © Matei Horvath

Meadow Walker i Vin Diesel na specjalnym pokazie "Szybkich i wściekłych"

Getty Images © Matei Horvath

Noel Gugliemi (ekranowy Hector) na specjalnym pokazie "Szybkich i wściekłych"

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