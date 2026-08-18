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"Szybcy i wściekli" mają 25 lat. Gwiazdy na specjalnym pokazie

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Szybcy+i+w%C5%9Bciekli%22%3A+Vin+Diesel%2C+Michelle+Rodriguez+i+inni+na+pokazie+z+okazji+25-lecia+filmu+%5BFOTO%5D-168106
&quot;Szybcy i wściekli&quot; mają 25 lat. Gwiazdy na specjalnym pokazie
źródło: Getty Images
autor: Michael Buckner
Universal Pictures świętuje 25-lecie jednej z najbardziej dochodowych franczyz – "Szybkich i wściekłych". Z tej okazji studio zorganizowało specjalny pokaz filmu, na który zaproszono jego gwiazdy.

25 lat "Szybkich i wściekłych". Gwiazdy na czerwonym dywanie


Na specjalnym pokazie "Szybkich i wściekłych" nie mogło zabraknąć gwiazd serii: Vina Diesla (ekranowego Dominic Toretto), Michelle Rodriguez (Letty), Jordany Brewster (Mia Toretto) czy Tyrese'a Gibsona (pojawiający się w sequelu Roman Pearce). Zmarłego tragicznie w 2013 roku Paula Walkera reprezentowała jego córka Meadow. Zobaczcie ich na zdjęciach z czerwonego dywanu:

GettyImages-2290953794.jpg Getty Images © Matei Horvath
Vin Diesel na specjalnym pokazie "Szybkich i wściekłych"
GettyImages-2290938896.jpg Getty Images © Savion Washington
Michelle Rodriguez na specjalnym pokazie "Szybkich i wściekłych"
GettyImages-2290953957.jpg Getty Images © Matei Horvath
Jordana Brewster na specjalnym pokazie "Szybkich i wściekłych"
GettyImages-2290951675.jpg Getty Images © Rodin Eckenroth
Tyrese Gibson na specjalnym pokazie "Szybkich i wściekłych"
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Meadow Walker i Vin Diesel na specjalnym pokazie "Szybkich i wściekłych"
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Noel Gugliemi (ekranowy Hector) na specjalnym pokazie "Szybkich i wściekłych"

Szybcy i wściekli" to historia policjanta (Paul Walker), który przenika do grupy organizującej nielegalne wyścigi samochodowe. Jego zadanie komplikuje się, gdy zaprzyjaźnia się z szefem szajki (Vin Diesel) i zakochuje się w jego siostrze (Jordana Brewster).

Zobacz zwiastun "Szybkich i wściekłych 10"


Aktualnie cykl zamykają "Szybcy i wściekli 10". Film trafił na ekrany w 2023 roku. Przypominamy jego zwiastun: 



W ciągu wielu misji i wbrew przeciwnościom losu Dom Toretto (Vin Diesel) i jego rodzina przechytrzyli i prześcignęli każdego wroga na swojej drodze. Teraz muszą zmierzyć się z najgroźniejszym przeciwnikiem, z jakim kiedykolwiek przyszło im się zmierzyć. To wróg, który chce rozbić rodzinę i zabrać wszystko co Dom kocha. W filmie "Szybcy i wściekli 5" z 2011 roku Dom i jego ekipa pokonali nikczemnego brazylijskiego króla narkotykowego Hernana Reyesa i zniszczyli jego imperium. Nie wiedzieli jednak, że syn Reyesa, Dante (Jason Momoa z "Aquamana"), był świadkiem tego wszystkiego i przez ostatnie 12 lat obmyślał plan, dzięki któremu Dom zapłaci najwyższą cenę. Plan Dantego rozproszy rodzinę Dominica od Los Angeles po katakumby Rzymu, od Brazylii po Londyn i od Portugalii po Antarktydę. Powstaną nowi sojusznicy, a starzy wrogowie powrócą na nowo. Wszystko się zmieni, gdy Dom odkryje, że jego 8-letni syn (Leo Abelo Perry) jest celem zemsty Dantego.

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