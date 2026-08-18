"Szybcy i wściekli" mają 25 lat. Gwiazdy na specjalnym pokazie

Universal Pictures świętuje 25-lecie jednej z najbardziej dochodowych franczyz – "Szybkich i wściekłych". Z tej okazji studio zorganizowało specjalny pokaz filmu, na który zaproszono jego gwiazdy.
25 lat "Szybkich i wściekłych". Gwiazdy na czerwonym dywanie
Na specjalnym pokazie "Szybkich i wściekłych
" nie mogło zabraknąć gwiazd serii: Vina Diesla
(ekranowego Dominic Toretto
), Michelle Rodriguez
(Letty), Jordany Brewster
(Mia Toretto) czy Tyrese'a Gibsona
(pojawiający się w sequelu Roman Pearce). Zmarłego tragicznie w 2013 roku Paula Walkera
reprezentowała jego córka Meadow. Zobaczcie ich na zdjęciach z czerwonego dywanu:
Getty Images © Matei Horvath
Vin Diesel na specjalnym pokazie "Szybkich i wściekłych"
Getty Images © Savion Washington
Michelle Rodriguez na specjalnym pokazie "Szybkich i wściekłych"
Getty Images © Matei Horvath
Jordana Brewster na specjalnym pokazie "Szybkich i wściekłych"
Getty Images © Rodin Eckenroth
Tyrese Gibson na specjalnym pokazie "Szybkich i wściekłych"
Getty Images © Matei Horvath
Meadow Walker i Vin Diesel na specjalnym pokazie "Szybkich i wściekłych"
Getty Images © Matei Horvath
Noel Gugliemi (ekranowy Hector) na specjalnym pokazie "Szybkich i wściekłych"Szybcy i wściekli
" to historia policjanta (Paul Walker
), który przenika do grupy organizującej nielegalne wyścigi samochodowe. Jego zadanie komplikuje się, gdy zaprzyjaźnia się z szefem szajki (Vin Diesel
) i zakochuje się w jego siostrze (Jordana Brewster
).
Zobacz zwiastun "Szybkich i wściekłych 10"
Aktualnie cykl zamykają "Szybcy i wściekli 10
". Film trafił na ekrany w 2023 roku. Przypominamy jego zwiastun:
W ciągu wielu misji i wbrew przeciwnościom losu Dom Toretto (Vin Diesel
) i jego rodzina przechytrzyli i prześcignęli każdego wroga na swojej drodze. Teraz muszą zmierzyć się z najgroźniejszym przeciwnikiem, z jakim kiedykolwiek przyszło im się zmierzyć. To wróg, który chce rozbić rodzinę i zabrać wszystko co Dom kocha. W filmie "Szybcy i wściekli 5
" z 2011 roku Dom i jego ekipa pokonali nikczemnego brazylijskiego króla narkotykowego Hernana Reyesa i zniszczyli jego imperium. Nie wiedzieli jednak, że syn Reyesa, Dante (Jason Momoa
z "Aquamana
"), był świadkiem tego wszystkiego i przez ostatnie 12 lat obmyślał plan, dzięki któremu Dom zapłaci najwyższą cenę. Plan Dantego rozproszy rodzinę Dominica od Los Angeles po katakumby Rzymu, od Brazylii po Londyn i od Portugalii po Antarktydę. Powstaną nowi sojusznicy, a starzy wrogowie powrócą na nowo. Wszystko się zmieni, gdy Dom odkryje, że jego 8-letni syn (Leo Abelo Perry
) jest celem zemsty Dantego.