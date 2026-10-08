Newsy Filmy "Szybcy i wściekli 11": Bez reżysera, bez scenariusza, za to z nową gwiazdą?
Filmy

"Szybcy i wściekli 11": Bez reżysera, bez scenariusza, za to z nową gwiazdą?

The InSneider / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Szybcy+i+w%C5%9Bciekli+11%22+bez+szans+na+premier%C4%99+w+2028+roku.+Nie+ma+scenariusza+ani+re%C5%BCysera.+Jest+za+to+nowy+kandydat+do+roli+w+filmie-168988
&quot;Szybcy i wściekli 11&quot;: Bez reżysera, bez scenariusza, za to z nową gwiazdą?
źródło: Materiały prasowe
Wygląda na to, że Vin Diesel wprowadzał fanów w błąd, kiedy publicznie opowiadał o tym, że płakał, czytając scenariusz jedenastej części "Szybkich i wściekłych". Tak przynajmniej wynika z informacji, które przekazał Jeff Sneider.

"Szybcy i wściekli 11" nie istnieją



Przypomnijmy, że "Szybcy i wściekli 11" mają już wyznaczoną datę premiery. Obraz ma trafić do kin w marcu 2028 roku. Jednak zdaniem Sneidera jest to data kompletnie nierealna. Fani powinni się raczej spodziewać tego, że dopiero w 2028 roku aktorzy i ekipa wejdą na plan filmu.

Dlaczego? Choćby dlatego, że projekt wciąż nie ma skończonego scenariusza. Sneider twierdzi, że nigdy go nie miał. Diesel mógł więc płakać, czytając jakieś fragmenty, ale nie cały tekst.

Co więcej, Sneider twierdzi, że Louis Leterrier nie będzie reżyserem widowiska. Francuz odpowiadał za dziesiątą część cyklu, ale opóźnienia w pracach nad jedenastką sprawiły, że reżyser zajął się innymi projektami.

01.jpg Getty Images © Maya Dehlin


Nie oznacza to wcale, że wokół "Szybkich i wściekłych 11" nic się nie dzieje. Sneider twierdzi, że pojawił się nowy kandydat na gwiazdę widowiska. To Charles Melton. Dziennikarz podkreśla jednak, że nazwisko aktora jest jedynie wspominane w rozmowach. O żadnych formalnych negocjacjach nie ma na razie mowy. Mimo to w amerykańskich mediach już spekuluje się, że Melton mógłby być przedstawicielem nowego pokolenia, któremu postać grana przez Vina Diesela przekazuje pałeczkę.

Fani aktora mogą jednak zmartwić się już samą tą plotką, ponieważ sugeruje ona, że Melton nie znalazł się w obsadzie widowiska "X-Men". Aktor znany głównie z serialu "Riverdale", ale widziany również w filmach "Obsesja" i "Wojna", wskazywany był jako kandydat do roli Bestii.

Problemy z widowiskiem "Szybcy i wściekli 11" wynikają z odbioru dziesiątej części. Wyniki box-office'owe widowiska były dużo niższe od oczekiwań. Studio postanowiło więc zmienić strategię i radykalnie ścięło budżet. A to z kolei pociągnęło za sobą konieczność wymyślenia fabuły filmu na nowo.

Od premiery "Szybkich i wściekłych 10" minęły już trzy lata. Nie jest to jeszcze najdłuższa przerwa między filmami cyklu. Ta wynosi cztery lata i miała miejsce między ósmą a dziewiątą częścią.

Zwiastun filmu "Szybcy i wściekli 10"




Powiązane artykuły Fast Forever

Zobacz wszystkie artykuły

Fast Forever  (2028)

 Fast Forever

Szybcy i wściekli  (2001)

 Szybcy i wściekli

Szybcy i wściekli: Tokio Drift  (2006)

 Szybcy i wściekli: Tokio Drift

Szybcy i wściekli 5  (2011)

 Szybcy i wściekli 5

Najnowsze Newsy

Filmy

Kobiecy western od twórczyni "Zmierzchu" w drodze

VOD Seriale

Czy Josh Brolin i Emilia Clarke znajdą szczęście?

1 komentarz
Filmy

"Stań przy mnie" 28 października o godz. 20 w kinie Iluzjon

Filmy

Samuel L. Jackson zdradza, kiedy wróci Nick Fury

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2027: "Ojczyzna" ma już prawie 100 rywali do statuetki

Seriale Podcast Filmy

"Mam parę uwag" #149: A najlepsza "Lalka" to...

1 komentarz
Filmy

Gotowi na jedną z najbardziej kontrowersyjnych scen w historii kina?

14 komentarzy