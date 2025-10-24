"Szybcy i wściekli 11" jednak powstaną. Vin Diesel i Universal doszli do porozumienia

W październiku w gazecie "Wall Street Journal" ukazał się artykuł, który pod znakiem zapytania stawiał sprawę realizacji ostatniej części cyklu "Szybcy i wściekli". Najnowszy post gwiazdy i producenta serii Vina Diesela sugeruje jednak, że projekt problemy ma już za sobą.
Finał "Szybkich i wściekłych" z budżetem?
Przypomnijmy, że według "Wall Street Journal" studio Universal nie chciało zgodzić się na proponowany budżet widowiska "Szybcy i wściekli 11"
. Podobno żądało cięć w wysokości aż 150 milionów dolarów. Dla porównania: dziesiąta część kosztowała ok. 340 milionów dolarów. Vin Diesel
opublikował jednak na Instagramie nowy post z serią zdjęć. Gwiazdor pojawia się na nich u boku szefa marketingu studia Universal Michaela Mosesa. Ten zresztą zostawił pod postem komentarz: Driftujemy z Domem Toretto. Planujemy wszystko. Mamy to ogarnięte.
Czy to jedynie zagrywka marketingowa mająca na celu rozwiać wątpliwości fanów? Czy rzeczywiście "Szybcy i wściekli 11"
są na dobrej drodze do realizacji? Na te pytania na razie trudno znaleźć odpowiedź.
Dlaczego Universal obawia się realizacji filmu "Szybcy i wściekli 11"
Seria "Szybcy i wściekli
" była już raz w tarapatach. Trzecia część – "Tokio Drift"
– nie przypadła widzom do gustu i cykl był na krawędzi kasacji. Wtedy jednak pojawił się Justin Lin, który zdefiniował na nowo serię i od czwartej części "Szybcy i wściekli
" robili się coraz więksi i coraz bardziej szaleni pod względem sekwencji akcji.
Przez długi czas formuła stworzona przez Lina działała idealnie. Siódma część zgarnęła na całym świecie półtora miliarda dolarów, kolejna zarobiła niewiele mniej. Jednak od spin-offu "Hobbs i Shaw
" zarobki filmów robiły się coraz mniejsze, ale koszt ich realizacji nie tylko nie malał, lecz rósł niebotycznie.
Dwuczęściowy finał miał być pierwotnie wielkim globalnym spektaklem. Jednak "Szybcy i wściekli 10
" okazali się jedną ze słabiej sprzedających się w kinach częścią. Stąd obawy studia przed wyłożeniem gigantycznych pieniędzy.
Zwiastun filmu "Szybcy i wściekli 10"