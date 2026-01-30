Newsy Filmy "Szybcy i wściekli 11" z nową datą premiery. Vin Diesel szaleje ze szczęścia
Instagram
Mamy dobrą wiadomość dla fanów serii "Szybcy i wściekli". Jej gwiazdor i producent Vin Diesel napisał na Instagramie, że jedenasta część zatytułowana "Fast Forever"  trafi na ekrany kin 17 marca 2028 roku.  



"Szybcy i wściekli 11": długa droga na ekran



Przypomnijmy: pierwotnie "Szybcy i wściekli 11" mieli trafić do kin 4 kwietnia 2025 roku. Po tym jednak, jak 10. część sprzedała się w 2023 roku znacznie poniżej oczekiwań (704 miliony dolarów wpływów z box office'u przy blisko 380-milionowym budżecie), dalsze losy cyklu stanęły pod znakiem zapytania. 

Ostatecznie Vin Diesel wynegocjował z wytwórnią Universal powstanie ostatniej części "Szybkich i wściekłych" pod trzema żelaznymi warunkami. Po pierwsze, akcja filmu ma powrócić do Los Angeles - miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Po drugie, sednem filmu mają pozostać samochody oraz kultura ulicznych wyścigów, od której sukcesywnie odchodzono w ostatnich latach. Po trzecie, budżet produkcji zostanie stanowczo odchudzony względem poprzedniej części. 


"Szybcy i wściekli" to ósma najbardziej kasowa seria w dziejach X muzy z łącznym utargiem z kas kinowych w wysokości ponad 7 miliardów dolarów. Pierwsze odsłony cyklu koncentrowały się na nielegalnych wyścigach samochodowych. Z czasem jednak twórcy zmienili konwencję, wprowadzając elementy kina szpiegowskiego oraz heist movie. 

W obsadzie cyklu prócz Diesla znajdują się m.in.  Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, LudacrisJason Statham, Dwayne JohnsonJohn Cena, Nathalie Emmanuel, Gal Gadot, Jordana Brewster, Sung Kang, Charlize Theron oraz od niedawna Jason Momoa. Jedną z twarzy serii przez lata był tragicznie zmarły w 2013 roku Paul Walker.

Zwiastun filmu "Szybcy i wściekli 10"



