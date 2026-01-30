"Szybcy i wściekli 11" z nową datą premiery. Vin Diesel szaleje ze szczęścia

Mamy dobrą wiadomość dla fanów serii "Szybcy i wściekli". Jej gwiazdor i producent Vin Diesel napisał na Instagramie, że jedenasta część zatytułowana "Fast Forever" trafi na ekrany kin 17 marca 2028 roku.
"Szybcy i wściekli 11": długa droga na ekran
Przypomnijmy: pierwotnie "Szybcy i wściekli 11
" mieli trafić do kin 4 kwietnia 2025 roku. Po tym jednak, jak 10. część sprzedała się w 2023 roku znacznie poniżej oczekiwań (704 miliony dolarów wpływów z box office'u przy blisko 380-milionowym budżecie), dalsze losy cyklu stanęły pod znakiem zapytania.
Ostatecznie Vin Diesel
wynegocjował z wytwórnią Universal powstanie ostatniej części "Szybkich i wściekłych" pod trzema żelaznymi warunkami. Po pierwsze, akcja filmu ma powrócić do Los Angeles - miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Po drugie, sednem filmu mają pozostać samochody oraz kultura ulicznych wyścigów, od której sukcesywnie odchodzono w ostatnich latach. Po trzecie, budżet produkcji zostanie stanowczo odchudzony względem poprzedniej części.
"Szybcy i wściekli
" to ósma najbardziej kasowa seria w dziejach X muzy z łącznym utargiem z kas kinowych w wysokości ponad 7 miliardów dolarów. Pierwsze odsłony cyklu koncentrowały się na nielegalnych wyścigach samochodowych. Z czasem jednak twórcy zmienili konwencję, wprowadzając elementy kina szpiegowskiego oraz heist movie.
W obsadzie cyklu prócz Diesla znajdują się m.in. Michelle Rodriguez
, Tyrese Gibson
, Ludacris
, Jason Statham, Dwayne Johnson
, John Cena
, Nathalie Emmanuel
, Gal Gadot
, Jordana Brewster
, Sung Kang
, Charlize Theron
oraz od niedawna Jason Momoa
. Jedną z twarzy serii przez lata był tragicznie zmarły w 2013 roku Paul Walker
.
Zwiastun filmu "Szybcy i wściekli 10"