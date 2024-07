"Szybcy i wściekli 11". Po 20 latach powróci TA postać?

Vin Diesel i Devon Aoki na wspólnym zdjęciu

Zwiastun filmu "Za szybcy, za wściekli"

Suki znów będzie szybka i wściekła?Na zdjęciu opublikowanym na Instagramie widoczny jest. Podpis informuje o tym, że trwają preprodukcyjne przygotowania do 11. filmu cyklu i jednocześnie przywołuje przeszłość. Diesel robi bowiem aluzję do roli Aoki w drugiej części " Szybkich i wściekłych ", w której aktorka wcieliła się w, mistrzyni kierownicy, która pomogła swego czasu Brianowi Romanowi . Warto pamiętać, że w dwójce Vin Diesel nie wystąpił.Imię Suki pojawia się w dziesiątej części cyklu. Znajduje się na liście, którą odkrył Dominic , a która zawiera nazwiska tych, których losami jest zainteresowany Dante Reyes.Za " Szybkich i wściekłych 11 " odpowiadać będzie. Planuje on rozpoczęcie zdjęć na początku przyszłego roku. A to oznacza, że finał cyklu może trafić do kin dopiero w 2026 roku.Projekt zapowiadany jest jako powrót do korzeni serii. Ma mieć także okrojony o połowę budżet.